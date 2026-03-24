Sheinbaum recibirá a directora de Petrobras en abril para saber propuesta de alianza con Pemex

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este martes en su conferencia mañanera que el próximo mes de abril recibirá a la directora de Petrobras de Brasil en México para analizar una posible alianza con Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo a la mandataria, la idea central está en la exploración de petróleo en aguas profundas del Golfo de México; a dicha reunión también será convocado el director de Pemex y a la Secretaría de Energía.

La propuesta fue planteada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva durante una llamada telefónica. El argumento central es la experiencia de Petrobras en extracción submarina, área donde la empresa mexicana tiene poca trayectoria propia”, mencionó.

Pemex actualmente opera dos alianzas con empresas privadas en zonas de aguas profundas y tiene proyectados nuevos desarrollos de ese tipo. REUTERS

Por ahora ninguna decisión está tomada

La jefa de Estado dejó en claro que por ahora ninguna decisión está tomada, pues justo el encuentro de abril servirá para conocer el alcance real de lo que Brasil está proponiendo antes de que México defina su postura.

La mandataria señaló que el antecedente de esta conversación fue la visita previa a México del vicepresidente brasileño, cuando delegaciones de ambos gobiernos tuvieron acercamientos con la dirigencia de Petrobras.

Aunado a lo anterior, también surgió el interés mexicano en temas como la producción de etanol con caña y tecnología para biomasa con maguey, áreas donde Brasil tiene amplia experiencia.

Cabe mencionar que Pemex actualmente opera dos alianzas con empresas privadas en zonas de aguas profundas y tiene proyectados nuevos desarrollos de ese tipo dentro de su plan para incrementar la producción de hidrocarburos.

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fdm