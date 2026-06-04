Canciller rechaza críticas de diputada española sobre soberanía de México

El canciller mexicano, Roberto Velasco Álvarez, rechazó los señalamientos de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, quien en su reciente visita a la Ciudad de México advirtió que el país enfrenta una grave crisis de soberanía. Señaló que el crimen organizado amenaza la libertad y la seguridad al ejercer funciones propias del Estado.

“Hay una costumbre que se ha vuelto frecuente: que vengan visitantes a México a decirnos a los mexicanos quiénes somos.

“Hace unas semanas fue Isabel Díaz Ayuso, ahora fue Cayetana Álvarez, quien viene a advertirnos de estas amenazas a la soberanía que ella ve, y yo creo que hay que detenerse en la paradoja de que hablen de que México es un país tan peligroso; sin embargo, visitan continuamente nuestro país”.

Luego de recibir al ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, el canciller fue cuestionado sobre las palabras de la legisladora ibérica. Dijo que ella y los visitantes en general pueden venir a México y disfrutar su estancia, donde dan conferencias o se reúnen con distintos sectores de la sociedad de manera libre y en paz.

“Eso habla muy bien de México. Hay países de los que uno se va y México es un país al que se vuelve”, afirmó.

El secretario aprovechó para garantizar la seguridad y el disfrute de los millones de visitantes extranjeros que comenzarán a llegar con motivo del Mundial de futbol, que se desarrollará en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, pero que recorrerán otros puntos turísticos durante su estancia.

Negó que la capital del país sea “un caos” por las manifestaciones recientes de la CNTE y otras protestas, sobre las cuales han expresado preocupación algunos sectores de la sociedad.

“Estamos listos para recibir el Mundial con todas las condiciones de seguridad que se requieren.

“Desde que tengo uso de razón siempre hay alguien que todos los días, sin acusar a nadie en particular, dice que esta ciudad es un caos; sin embargo, aquí vivimos, disfrutamos y la pasamos muy bien todos los días 24 millones de personas, y estoy seguro de que no será la excepción. La gente de todo el mundo que vendrá a este tercer Mundial pasará un gran tiempo en la capital y en otros puntos para disfrutar nuestra gastronomía y del futbol”.

El secretario rechazó que México sea un país sin democracia o sin libertad de expresión y señaló que estas condiciones conllevan la existencia de manifestaciones, las cuales son atendidas por el gobierno para resolver los asuntos que las motivan.