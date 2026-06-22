Sheinbaum prevé reunión trilateral el 1 de julio para iniciar revisión formal del T-MEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estimó que el próximo 1 de julio se llevará a cabo una reunión virtual entre los secretarios y ministros de Economía y Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de dar inicio formal al proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La mandataria reiteró que la posición del gobierno que encabeza es mantener vigente el acuerdo comercial, al considerar que ha sido fundamental para fortalecer la integración económica de América del Norte y atraer inversiones al país.

Asimismo, la jefa de Estado explicó que actualmente continúan las rondas de negociaciones bilaterales entre funcionarios mexicanos y estadunidenses como parte de los trabajos preparatorios rumbo a la revisión del tratado.

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¿Cómo y dónde será la reunión?

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, el encuentro virtual del 1 de julio reunirá al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense responsable de Comercio, Dominic LeBlanc.

Durante la reunión, cada país expondrá su postura sobre el futuro del acuerdo comercial y los mecanismos previstos para su continuidad. Entre las opciones contempladas en el propio tratado se encuentra una extensión automática por 16 años adicionales o mantener su vigencia con revisiones periódicas.

Aunado a lo anterior, Sheinbaum Pardo señaló que alrededor del 20 de julio se realizará una reunión presencial en México con los ministros y secretarios de Economía y Comercio de los tres países, donde comenzarán las discusiones más detalladas sobre los textos y contenidos que formarán parte de la revisión formal del T-MEC.