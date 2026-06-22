Sheinbaum prevé reunión trilateral el 1 de julio para iniciar revisión formal del T-MEC
La mandataria reiteró que la posición de su gobierno es mantener vigente el acuerdo, al considerar que ha sido fundamental para fortalecer la economía de América del Norte.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estimó que el próximo 1 de julio se llevará a cabo una reunión virtual entre los secretarios y ministros de Economía y Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de dar inicio formal al proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La mandataria reiteró que la posición del gobierno que encabeza es mantener vigente el acuerdo comercial, al considerar que ha sido fundamental para fortalecer la integración económica de América del Norte y atraer inversiones al país.
Asimismo, la jefa de Estado explicó que actualmente continúan las rondas de negociaciones bilaterales entre funcionarios mexicanos y estadunidenses como parte de los trabajos preparatorios rumbo a la revisión del tratado.
¿Cómo y dónde será la reunión?
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, el encuentro virtual del 1 de julio reunirá al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense responsable de Comercio, Dominic LeBlanc.
Durante la reunión, cada país expondrá su postura sobre el futuro del acuerdo comercial y los mecanismos previstos para su continuidad. Entre las opciones contempladas en el propio tratado se encuentra una extensión automática por 16 años adicionales o mantener su vigencia con revisiones periódicas.
Aunado a lo anterior, Sheinbaum Pardo señaló que alrededor del 20 de julio se realizará una reunión presencial en México con los ministros y secretarios de Economía y Comercio de los tres países, donde comenzarán las discusiones más detalladas sobre los textos y contenidos que formarán parte de la revisión formal del T-MEC.