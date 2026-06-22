Vive la fiesta del futbol junto a BYD

BYD estará presente en Campo Marte 26 Santander, un festival con un innovador concepto 360° que promete convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la Ciudad de México para festejar la justa más grande del futbol.

Del 11 de junio al 19 de julio, este espacio reunirá deporte, entretenimiento, gastronomía, cultura y experiencias premium en un ambiente familiar, creando una plataforma única de convivencia y conexión entre las marcas y el público.

La participación de BYD responde a su compromiso por fortalecer la cercanía con los consumidores mexicanos a través de experiencias que combinan innovación, tecnología y entretenimiento; en un entorno donde la pasión por el futbol une a millones de personas.

Pasión e innovación en el mismo lugar

Bajo el concepto de su campaña #BYD11Ideal, la marca llevará a Campo Marte 26 Santander una experiencia inspirada en el trabajo en equipo, donde cada vehículo representa una pieza clave para construir una movilidad más inteligente, eficiente y sustentable.

Durante el evento, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer algunos de los modelos que forman parte del “11 Ideal” de BYD y explorar de cerca sus innovaciones tecnológicas y descubrir los beneficios que distinguen a la marca líder en movilidad eléctrica.

La tecnología también juega en equipo. Entre deporte, entretenimiento y convivencia familiar, los visitantes podrán descubrir innovación y movilidad.

Además de la exhibición de vehículos, BYD ofrecerá actividades y dinámicas diseñadas para generar una interacción cercana con los visitantes, promoviendo momentos de convivencia familiar mientras disfrutan de la transmisión de los partidos y de todas las experiencias que ofrece el festival.

“BYD llega a Campo Marte 26 Santander para compartir la pasión por el futbol, conectar con las familias mexicanas y demostrar que la movilidad eléctrica puede formar parte de los momentos más importantes de nuestras vidas. Porque un gran equipo no solo se mide por sus resultados, sino por las experiencias que crea”, destacó la compañía.

Con esta participación, BYD continúa consolidando su presencia en México y reafirma su compromiso de acercar la innovación y la movilidad sustentable a un público cada vez más amplio, aprovechando uno de los eventos de entretenimiento y convivencia más relevantes del verano para conectar con miles de personas a través de experiencias memorables.