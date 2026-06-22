Sheinbaum confía en reanudar pronto de “manera comercial” el envío de petróleo a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que continúan las gestiones para reactivar el comercio de petróleo y combustibles con Cuba mediante la participación de empresas privadas mexicanas, aprovechando el nuevo marco económico aprobado recientemente por el gobierno cubano para ampliar la inversión privada y atraer capital extranjero.

Se está trabajando desde hace ya un tiempo en ello y esperamos que se pueda reanudar pronto de manera comercial”, señaló la presidenta.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que las conversaciones avanzan desde hace varios meses y que el objetivo es restablecer operaciones comerciales bajo un esquema distinto al de la cooperación humanitaria que México mantiene con la isla.

¿Se reanudó ya la exportación de petróleo mexicano a Cuba?

De acuerdo con la explicación de Sheinbaum, el comercio aún no se ha reactivado formalmente, aunque existen negociaciones en marcha para que empresas privadas con autorización puedan participar en el suministro de combustibles hacia Cuba.

No es que se haya reiniciado”, aclaró la presidenta, al enfatizar que las conversaciones continúan abiertas y que el escenario actual ofrece mayores posibilidades para una relación comercial más amplia.

La mandataria precisó que el mecanismo previsto contempla la intervención de compañías particulares con capacidad legal para realizar operaciones energéticas internacionales, aprovechando las nuevas condiciones económicas establecidas por La Habana.

La apertura económica de Cuba cambia el escenario

El posible regreso del comercio petrolero ocurre en un momento de transformación para la economía cubana.

En días recientes, Sheinbaum destacó públicamente las reformas aprobadas por las autoridades de la isla, las cuales buscan ampliar la participación del sector privado, facilitar nuevas inversiones y atraer recursos provenientes tanto de empresarios extranjeros como de cubanos residentes fuera del país.

La presidenta calificó esta decisión como un “cambio importante” en la estrategia económica cubana y consideró que puede abrir nuevas oportunidades para el intercambio comercial con México.

Según explicó, el gobierno cubano incluso ha realizado llamados para que ciudadanos que emigraron de la isla regresen como inversionistas y participen en proyectos productivos.

La ayuda humanitaria mexicana a Cuba continúa vigente, dijo Sheinbaum. Juan Carlos Ramos Mamahua/Presidencia

De la ayuda humanitaria al intercambio comercial

Sheinbaum diferenció claramente dos ámbitos de la relación bilateral.

Por una parte, afirmó que la ayuda humanitaria mexicana a Cuba continúa vigente y no ha sido suspendida. Por otra, destacó que el interés actual se centra en fortalecer una relación económica sustentada en operaciones comerciales entre empresas.

La distinción resulta relevante porque el posible suministro de combustibles no estaría vinculado a programas de asistencia, sino a transacciones comerciales bajo las nuevas reglas económicas cubanas.