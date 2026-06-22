Semar despide con honores a caninos de rescate y seguridad

Entre aplausos, formación militar y un emotivo desfile de la Columna de Honores, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) rindió homenaje a los ejemplares caninos Niko, Hunter e Hidra, quienes concluyeron su etapa de servicio activo tras años de participar en misiones de rescate, seguridad estratégica y combate al narcotráfico.

La ceremonia se realizó en la explanada principal de la Secretaría de Marina, en la Ciudad de México, donde mandos, manejadores y personal naval reconocieron la trayectoria de los tres pastores belga malinois, considerados integrantes fundamentales de la Familia Naval.

Cada uno de los caninos desarrolló una labor especializada dentro de la institución. Niko se desempeñó en tareas de búsqueda y rescate; Hunter estuvo dedicado a la detección de explosivos, mientras que Hidra participó en operaciones de detección de narcóticos.

La ceremonia se realizó en la explanada principal de la Secretaría de Marina, en la Ciudad de México. Cortesía

Los tres ejemplares fueron seleccionados, entrenados y preparados durante aproximadamente un año en el Grupo de Operaciones y Control de Binomios Caninos, adscrito a la Jefatura de Operaciones Navales de la Semar, con sede en la capital del país. Posteriormente fueron asignados a la Región Naval Central, donde trabajaron de manera permanente junto a sus respectivos manejadores, conformando binomios especializados.

Además de participar en operaciones tácticas, los manejadores eran responsables de su atención integral, desde cuidados médicos y alimentación hasta el reforzamiento constante de las capacidades operativas de cada ejemplar.

Entre las historias que marcaron la trayectoria de estos elementos destaca la de Niko, nacido el 13 de septiembre de 2021 e incorporado al Departamento Canino en mayo de 2023. Como integrante del equipo USAR-MARINA, participó en las labores de apoyo a la población afectada por los devastadores sismos registrados en Turquía en febrero de 2023.

Durante las operaciones realizadas en la región de Adiyaman, Niko logró la localización de una persona con vida entre los escombros, una acción que quedó registrada entre las misiones más significativas de su carrera.

Por su parte, Hunter e Hidra, ambos nacidos el 1 de enero de 2019 e incorporados a la institución en julio de ese mismo año, desempeñaron un papel clave en las tareas de seguridad institucional. Junto con equipos especializados participaron en revisiones preventivas para la detección de artefactos explosivos en instalaciones estratégicas y eventos oficiales a los que asistieron el Mando Supremo, el Alto Mando Naval y funcionarios nacionales y extranjeros.

Mandos, manejadores y personal naval reconocieron la trayectoria de los tres pastores belga malinois, considerados integrantes fundamentales de la Familia Naval. Cortesía

Ambos ejemplares colaboraron en operaciones dirigidas al combate del narcotráfico, contribuyendo a la detección de sustancias ilícitas y al fortalecimiento de las acciones contra el tráfico de estupefacientes dentro y fuera del territorio nacional.

Durante la ceremonia, autoridades navales destacaron que, aunque no portaban insignias ni pronunciaban palabras, los tres caninos demostraron valores como disciplina, lealtad y entrega, principios que distinguen a quienes forman parte de la institución.

Con cinco años y seis meses de edad en el caso de Niko, y siete años dos meses en el de Hunter e Hidra, los ejemplares fueron declarados oficialmente en situación de retiro, etapa en la que permanecerán bajo el cuidado de nuevas familias.

La Secretaría de Marina subrayó que el legado de estos compañeros de cuatro patas permanecerá en la memoria de la institución y de quienes compartieron con ellos jornadas de entrenamiento, operaciones y servicio a la sociedad.

“Buena mar y mejores vientos”, fue el mensaje con el que la Armada despidió a Niko, Hunter e Hidra, cuyos nombres quedarán inscritos en la historia del Departamento Canino de la Región Naval Central.