Sheinbaum esperará resultados oficiales de Colombia para felicitar al ganador

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre los comicios presidenciales llevados a cabo en Colombia el día de ayer que dan como virtual ganador al aspirante de derecha, Abelardo de la Espriella.

En este sentido, la jefa de Estado informó que esperará el resultado oficial de la elección presidencial antes de emitir una felicitación al candidato que resulte vencedor, luego de que los primeros conteos preliminares colocaran al aspirante de derecha con una ventaja cerrada sobre su rival, Iván Cepeda.

Desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana señaló que no realizará comentarios sobre los resultados preliminares dados a conocer la noche del domingo, al recordar que el proceso electoral colombiano aún debe pasar por la etapa de escrutinio oficial y validación de votos.

La mandataria mexicana señaló que no realizará comentarios sobre los resultados preliminares dados a conocer la noche del domingo Cuartoscuro

Vamos a esperar a que termine el conteo y como siempre hacemos en México, esperamos a que ya venga el conteo definitivo que incluso puede llegar a los primeros días de agosto. Entonces vamos a esperar para entonces felicitar a quien haya obtenido el triunfo”, expresó.

Aunado a lo anterior, Sheinbaum Pardo indicó que una vez que las autoridades electorales colombianas concluyan el proceso y se emita la declaratoria oficial, enviará una felicitación institucional. Cabe mencionar que el ganador asumirá la presidencia del país sudamericano el próximo 7 de agosto.

La postura de la presidenta mexicana se mantiene en línea con la expresada tras la primera vuelta electoral celebrada a principios de junio, cuando también llamó a respetar la decisión del pueblo colombiano y a esperar los resultados oficiales antes de emitir juicios sobre el proceso.