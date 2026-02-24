Sheinbaum presentará mañana iniciativa de reforma electoral; "se hicieron modificaciones menores"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que será hasta este miércoles cuando presente la reforma electoral. En su conferencia de mañanera dijo que “ayer se hicieron algunas modificaciones menores”.

En semanas anteriores la mandataria había anunciado que sería este martes 24 de febrero cuando se llevaría a cabo la presentación de la iniciativa que su gobierno propone, sin embargo, por diversos temas se aplazó un día más.

Mañana reforma electoral, hicimos algunas modificaciones menores, pero mañana lo presentamos. Quedé de presentarlo hoy, pero será mañana”, comentó al iniciar su comparecencia con los medios de comunicación.

El documento definitivo, presentado anoche a la jefa de Estado, no incluyó las propuestas de los aliados. Cuartoscuro

¿Qué retrasó la presentación de la reforma?

Tras la reunión de este lunes en Palacio Nacional con los líderes de las bancadas morenistas en el Congreso de la Unión, Jorge González, líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Pablo Gómez, coordinador de la Comisión Presidencial para la reforma electoral, cancelaron la presentación oficial de la iniciativa presidencial.

El motivo de la reprogramación de la entrega de la reforma electoral, se debió a que el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el PVEM y el Partido del Trabajo (PT) no lograron un acuerdo.

Cabe mencionar que el documento definitivo, presentado anoche a la jefa de Estado, no incluyó las propuestas de los aliados, por lo que no existió consenso para votarla a favor. El proyecto se dio a conocer en una reunión privada, realizada en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo mostró la propuesta a los líderes de Morena, PT y PVEM en el Congreso mexicano.

La primera presidenta de México aseguró que la reforma electoral que plantea no busca un partido de Estado, pues señaló que quien quiera el voto popular tiene que ir a territorio y advirtió que, con o sin el apoyo del PVEM y el PT, presentará su reforma electoral para que todos los cargos se definan por voto directo y reducir el gasto en partidos y los congresos.

fdm