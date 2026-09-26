Sheinbaum pide acuerdo EU-China; rivalidad genera incertidumbre mundial, señala

La presidenta Claudia Sheinbaum comentó ayer que la competencia económica entre Estados Unidos y China no debería generar rivalidades entre los países, sino promover la cooperación para el desarrollo.

Durante su conferencia matutina desde Villahermosa, Tabasco, la jefa del Ejecutivo explicó que dicha rivalidad genera incertidumbre en el mundo, pero México busca la cooperación para el desarrollo económico.

Muy interesante la idea de la rivalidad entre dos importantes naciones como China y Estados Unidos, pues genera incertidumbre en el mundo y lo que México siempre ha buscado es la paz y la cooperación para el desarrollo”, manifestó.

La mandataria federal coincidió así con la declaración de su homólogo chino, Xi Jinping, quien afirmó que el desarrollo de su país no va en contradicción con el de Estados Unidos.

El presidente de China lo que dijo es ‘no necesariamente el desarrollo de China va en contradicción con hacer América más grande’, que es el eslogan del presidente Trump, y estamos de acuerdo en que la competencia económica que existe no tiene por qué generar rivalidad entre los países y, al contrario, promover la cooperación para el desarrollo”, compartió.

Foto: Especial

Sheinbaum también anunció que su administración busca concretar una reunión bilateral con Xi en el marco de su próximo viaje a China.

Con ello, la jefa del Ejecutivo confirmó su asistencia a la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), por sus siglas en inglés), la cual se celebrará los próximos 18 y 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China.

Al respecto, explicó que su participación es fundamental, ya que México recibirá la estafeta para organizar la cumbre de 2028.

Caen homicidios en Tabasco

Sheinbaum también informó ayer que en Tabasco se redujo 54 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 3.5 en noviembre de 2024 a 1.6 casos en agosto de 2026.

“En primer lugar, es la atención a las causas y los programas particulares del gobierno de México, tanto los Programas del Bienestar como las actividades que coordina la Secretaría de Gobernación en todo el estado de Tabasco, y particularmente en Villahermosa. Y por otro lado, el fortalecimiento de la policía estatal y su vinculación en los gabinetes de seguridad, con la Guardia Nacional y las instituciones federales, del fiscal del estado con la Fiscalía General de la República que ha llevado a detenciones.” manifestó.

Asimismo, la mandataria federal reconoció el trabajo realizado por el gobernador tabasqueño, Javier May Rodríguez, a través de programas hechos particularmente para los ciudadanos, y que consideró se suman al trabajo del Gabinete de Seguridad federal.

Si no estuviera trabajando con la gente, si no tuviera los programas que ha desarrollado, si no estuviera contenta la gente de Tabasco con el gobernador y el trabajo que se está haciendo, si no hay esa atención a las causas, difícilmente se pueden lograr los otros objetivos”, expuso.

Apoyos en Guerrero y Michoacán

Más tarde, durante su gira por Guerrero, la mandataria federal, informó que en dicha entidad un millón 837 mil personas reciben un Programa para el Bienestar, con una inversión de 34 mil millones de pesos.

“Queremos mucho a Guerrero, aquí hay un pueblo generoso, alegre, pero sobre todo, un pueblo de lucha, que nunca ha permitido las injusticias. Toda nuestra admiración y cariño al pueblo de Guerrero”, puntualizó.

Asimismo, en su visita a Michoacán, Sheinbaum, aseguró que las y los jóvenes deben ser “abrazados por el gobierno y sus familias”.

“Los jóvenes no tienen nada que hacer cerca de un grupo delincuencial, tienen que estar abrazados por el gobierno y sus familias, por eso estamos haciendo más escuelas”, expresó.

*mcam