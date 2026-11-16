Se enlazará la presidenta Claudia Sheinbaum a mañanera el martes

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el martes la presidenta Claudia Sheinbaum se conectará mediante videollamada desde Shen Zhen, China, a la rueda de prensa matutina para informar sobre su intervención ante el Consejo Asesor Empresarial durante la cumbre de la APEC.

La agenda de Sheinbaum del martes arrancará con su participación ante los empresarios de la región, posteriormente tendrá la reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping; y la bilateral con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

Finalmente, la titular del Ejecutivo cerrará su participación con la videollamada a la rueda de prensa matutina, informó la secretaria de Gobernación.