Sheinbaum dialoga con Lula da Silva sobre desarrollo económico, educación y ciencia

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum dialogó vía telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre colaboración conjunta en diversos temas.

Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación ciencia . Siempre es un gusto”, publicó Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales.

La charla se dio luego de que el fin de semana pasado se realizara en Estados Unidos una cumbre continental para frenar el avance del crimen organizado, la cual fue convocada por Donald Trump.

A la cumbre acudieron Jefes de Estado de todo el continente excepto Sheinbaum, Lula da Silva y Delcy Rodríguez, de Venezuela.

Durante la llamada estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de La Fuente y el jefe de la oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel.

EU puede apoyar a México si evita tráfico de armas: Sheinbaum

Por Fernando Dávila

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también se refirió a las nuevas declaraciones del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a que su país está interesado en apoyar a México en cuestiones de seguridad.

Al respecto, la jefa de Estado mencionó en el marco de su conferencia mañanera de este lunes que si el presidente del país vecino está interesado en apoyar a México en cuestiones de seguridad, “puede ayudar muchísimo frenando el tráfico de armas”.

Creemos que hay algo en lo que nos puede ayudar mucho, que detengan el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México. Es algo en lo que Estados Unidos nos puede ayudar muchísimo”, señaló.

En este contexto, la doctora Sheinbaum Pardo recordó que por lo menos el 75 por ciento del armamento de los grupos delincuenciales proviene del vecino país del norte, dato que, apuntó la propia mandataria, está respaldado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Si Estados Unidos impide el tráfico de armas, los grupos de la delincuencia no van a tener este tipo de armamento de alto poder para realizar sus actividades delincuenciales", refirió.

En otro orden de ideas, la primera presidenta del país fue enfática al mencionar que varias han sido las ocasiones en que ha negado la propuesta del estadunidense en el sentido de que su ejército ingrese a territorio mexicano con el fin de combatir al crimen organizado.

Lo hemos hecho muchas veces, hemos dicho que 'no' y, orgullosamente, seguimos diciendo que 'no'”, apuntó.

Por último, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México reiteró que con Estados Unidos sólo se colabora y coopera en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero que las operaciones en el país la realizan única y exclusivamente autoridades mexicanas.

Añadió que "colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero las operaciones en México la realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad y Guardia Nacional"

