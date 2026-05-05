A quienes piensan que la presidenta se va arrodillar, están destinados a la derrota: Claudia Sheinbaum

Al conmemorar el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le recordó a la oposición que históricamente los grupos que le apuestan a la intervención extranjera están destinados al fracaso.

Desde el Monumento a Ignacio Zaragoza, en Puebla, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró a quienes consideran que está en una posición de sumisión ante Estados Unidos, en el contexto de la solicitud de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y la participación de agentes de la CIA en Chihuahua, que no “se arrodilla”.

“A ellos les decimos, con verdad y justicia que quienes buscan el apoyo externo, por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota. A quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos, están destinados a la derrota, a quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota, quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota, a quienes odian están destinados a la derrota moral ,a quienes piensan que la Presidenta se arrodilla están destinados a la derrota”, remarcó.

La mandataria mexicana hizo un llamado a Estados Unidos a recordar la histórica relación que tiene con México cuando el exPresidente Abraham Lincoln apoyó al benemérito de las Américas, Benito Juárez y advirtió a todas las naciones que el pueblo de México siempre defenderá su soberanía.

“A nuestros vecinos, Estados Unidos , le decimos, recordemos el gran momento entre Juárez y Lincoln, el reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez entre las acciones más loables en nuestra histórica relación, pero, también a cualquier gobierno extranjero somos claros y contundentes, la historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender a la soberanía nacional, las los mexicanos aprendimos bien la lección que nos dieron los liberales, los chinacos, los juaristas, los zacapoaxtlas que resistieron la invasión en 1862 ninguna potencia extranjera nos va decir a los mexicanos cómo nos gobernamos”, enfatizó.

El gobernador de Puebla, el morenista, Alejandro Armenta Mier, respaldó la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum de no subordinación ni intervención.

Al recordar la proeza del general Ignacio Zaragoza y los mexicanos ante el Ejército francés, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, expuso que la Mandataria federal tomó protesta de 31 mil jóvenes que a partir de hoy son considerado soldados del servicio militar frente a cualquier amenaza al territorio nacional.