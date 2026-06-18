Sobrevive tras caer 15 metros y quedar atrapado en tráiler incendiado

Un operador de tráiler logró sobrevivir a un espectacular accidente registrado la noche del miércoles sobre la carretera Guadalajara-Manzanillo, a la altura del puente Los Asmoles, en el municipio de Colima, luego de que la unidad que conducía se saliera del camino, cayera desde una altura aproximada de 15 metros y terminara envuelta en llamas.

Según reportó la Unidad Estatal de Protección Civil, el vehículo de carga circulaba con dirección a la capital colimense cuando perdió el control y volcó sobre la estructura del puente. La cabina se desprendió y cayó al fondo del cauce, donde fue alcanzada por el fuego, que también consumió parte de la plataforma del tráiler.

Tras el percance, personas que se encontraban cerca escucharon los gritos de auxilio del conductor, mismos que quedaron registrados en videos difundidos posteriormente en redes sociales. Los testigos solicitaron apoyo al 911 y, antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, lograron rescatar al operador y trasladarlo a un sitio seguro.

Los testigos solicitaron apoyo al 911 y, antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, lograron rescatar al operador y trasladarlo a un sitio seguro. Abraham Acosta Martínez

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas brindaron atención al lesionado y lo trasladaron para recibir atención especializada, mientras personal de Protección Civil Estatal combatía el incendio y realizaba maniobras para eliminar riesgos en la zona.

El accidente ocasionó afectaciones parciales a la circulación debido a que parte de la unidad siniestrada quedó sobre uno de los carriles. Elementos de la Guardia Nacional implementaron un operativo de vialidad mientras continuaban las labores para retirar los restos del vehículo.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué originó el accidente ni han actualizado el estado de salud del conductor, aunque confirmaron que fue rescatado con vida.