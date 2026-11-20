Tamaulipas se consolida como el epicentro de la relación económica y energética entre México y Australia gracias al desarrollo del campo petrolero Trión, operado por la firma Woodside Energy y considerado la mayor inversión de capital australiano en territorio nacional. Durante su participación en el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026 (CIET2026), el embajador australiano, Crispin Conroy, afirmó que “Tamaulipas es clave para el sector energético de México y para la creciente relación económica entre México y Australia”, al reconocer el potencial de la entidad para atraer capitales de largo plazo y detonar empleos especializados.

La postura diplomática coincide con la agenda bilateral impulsada al más alto nivel en el marco del 60 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Este jueves, durante la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en China, la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Anthony Albanese ratificaron el dinamismo de los proyectos conjuntos, momento en el que la mandataria mexicana subrayó que “hay una inversión muy importante de una empresa australiana (Woodside) en el Golfo de México para extraer petróleo de aguas profundas, que está dando muchos resultados y genera además un dinamismo en el noreste de nuestro país”.

Este impulso energético se articula directamente con la estrategia de desarrollo económico que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, enfocada en vincular la extracción de hidrocarburos con la infraestructura logística y portuaria de la frontera norte. En esa línea, la presidenta Sheinbaum destacó la relevancia operativa del Puerto del Norte–Matamoros para respaldar la expansión comercial en el Golfo de México, mientras el diplomático australiano precisó que el proyecto Trión trasciende el ámbito financiero, pues “refleja lo que significa para nosotros construir una relación de largo plazo: generar oportunidades económicas, contribuir al desarrollo de las comunidades con las que trabajamos y hacerlo de manera responsable”.

A través de la Secretaría de Desarrollo Energético estatal, la administración de Villarreal Anaya ha fortalecido la interlocución con organismos internacionales y empresas del sector para integrar a proveedores locales en las cadenas globales de suministro. La cercanía de Tamaulipas con el mercado estadounidense y su conectividad carretera y marítima posicionan al estado como un nodo logístico competitivo, lo que llevó a Conroy a agradecer la apertura institucional del gobierno estatal y reiterar que “existen grandes oportunidades para seguir profundizando la cooperación entre Australia, México y Tamaulipas, generando beneficios para nuestras empresas y nuestras comunidades”.