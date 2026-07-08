IMSS reporta cifra histórica de 22.7 millones de empleos formales en junio

El empleo formal en México alcanzó un máximo histórico al cierre de junio, con 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó el director general del organismo, Zoé Robledo.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el titular del IMSS detalló que tan solo en junio se generaron 61 mil 023 empleos formales, mientras que en el primer semestre de 2026 se acumularon 262 mil 628 nuevos puestos de trabajo.

Asimismo, destacó que en comparación con junio de 2025, el país registró un incremento de 454 mil 038 empleos formales, resultado que, dijo, refleja la fortaleza del mercado laboral mexicano pese al contexto económico internacional.

Robledo afirmó que el crecimiento del empleo formal también fortalece la protección social de millones de familias, ya que un puesto de trabajo registrado ante el IMSS garantiza acceso a servicios médicos, cobertura por riesgos de trabajo, incapacidades, pensión, crédito para vivienda y guarderías, entre otras prestaciones.

Indicó que el aumento en el empleo ha sido impulsado por sectores como transporte y comunicaciones, comercio, servicios financieros y tecnológicos, turismo, construcción, así como servicios públicos de salud y educación.

En materia salarial, señaló que el salario base de cotización alcanzó los 669.1 pesos diarios, con un crecimiento anual de 6.4 por ciento, cifra superior a la inflación, lo que representa una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores formales.

El director general del IMSS también informó que 9 millones 195 mil 693 mujeres cuentan actualmente con un empleo formal registrado ante el Instituto, equivalente al 40.4 por ciento del total de personas afiliadas.

Respecto a la incorporación de trabajadores de plataformas digitales, destacó que 237 mil personas ya cuentan con seguridad social completa gracias al nuevo esquema impulsado por el gobierno federal, con acceso a atención médica, protección por riesgos de trabajo, incapacidades, pensión y prestaciones para ellas y sus familias.

Además, señaló que la actividad económica relacionada con la preparación del Mundial de futbol también contribuyó al dinamismo del empleo durante junio.

Zoé Robledo añadió que, de acuerdo con el informe Perspectivas del empleo 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México mantiene la segunda tasa de desempleo más baja entre los 38 países integrantes del organismo, solo por debajo de Japón. También destacó que el país registró un crecimiento de la productividad laboral de 1.96 por ciento, superior al promedio de la OCDE, y un incremento sostenido de los salarios reales desde 2021.

El funcionario aseguró que los resultados de junio confirman una tendencia de crecimiento sostenido del empleo formal y reiteró que el compromiso del IMSS es acompañar este avance con mejores servicios de salud, mayor infraestructura, más especialistas y una atención digna para los derechohabientes.