Sheinbaum lamenta asesinato de tecladista de Camilo Séptimo y su familia; 'es una situación muy triste'

Este jueves 3 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, así como de su esposa, quien se encontraba embarazada, y su hija, ocurrido en el Estado de México.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria señaló que fue informada del caso desde el miércoles y confirmó que ya hay personas detenidas en relación con el multihomicidio.

Es, en efecto, una situación muy triste, lamentable”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el crimen.

La Presidenta explicó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, las autoridades ya tienen conocimiento de las causas que habrían originado el ataque y apuntó que se trataría de una disputa entre la familia de las víctimas y otra familia.

Sheinbaum también señaló que parte de esta información ya ha sido difundida públicamente y que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente lo ocurrido.

Sheinbaum insistió en que el caso ya cuenta con avances en materia de investigación y reiteró que existen detenidos por estos hechos. Cuartoscuro

Gobierno brinda apoyo a familiares

La mandataria informó que el gobierno del Estado de México ya brinda acompañamiento a los familiares de las víctimas, mientras que la administración federal también interviene a través de la Secretaría de Gobernación.

Se está apoyando a las familias por parte del Gobierno del Estado de México y lo que podamos hacer desde Secretaría de Gobernación”, indicó.

Sheinbaum insistió en que el caso ya cuenta con avances en materia de investigación y reiteró que existen detenidos por estos hechos.

El asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, generó reacciones entre seguidores de la agrupación y del músico, debido a que el ataque también cobró la vida de sus familiares.