Gobierno de México invertirá 181 mil millones en hospitales en el país

A lo largo del sexenio se invertirán 181 mil millones de pesos en la construcción y equipamiento de hospitales en el país, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, y reiteró que México no se someterá a intereses extranjeros.

La titular del Ejecutivo inauguró este domingo el hospital Agustín O’Horán, en Mérida, Yucatán, construido por la Defensa Nacional en un periodo de tres años a un costo de 5 mil millones de pesos.

De octubre (de 2024) a la fecha hemos inaugurado 29 hospitales, siete del IMSS, 18 del IMSS Bienestar, y cuatro hospitales del ISSSTE. Y esto apenas comienza. Durante esta administración construiremos 9 mil 139 camas nuevas para los tres sistemas de salud.

“Todo esto representa una inversión histórica en el sexenio de cerca de 181 mil millones de pesos solo para hospitales nuevos”, puntualizó Sheinbaum.

Detalló que de las camas nuevas de hospitalización, 6 mil 364 estarán en 50 hospitales nuevos, mil 001 estarán en 47 hospitales que serán ampliados, y mil 074 camas estarán en hospitales que serán sustituidos y ampliados.

Sheinbaum atribuyó este nivel de inversión en el sector de la salud pública a que se ha reducido la corrupción en la administración federal.

Porque lo digo claro. Muy claro. Cuando no hay corrupción el dinero alcanza y damos resultados”, sentenció.

Se firmó además el convenio mediante el que Yucatán se adhirió al sistema IMSS Bienestar que administrará el nuevo hospital, el más grande del sureste.

Sheinbaum mantuvo su postura reciente, por los hechos ocurridos con el funcionarios de Sinaloa, de que en México no se aceptará intromisión de algún gobierno extranjero en su vida interna.

Ya no son los tiempos de privilegios, corrupción y saqueo de nuestro país, aquí ya no deciden unos cuantos, aquí no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico, México es una nación libre independiente y soberana”, recalcó Sheinbaum.

En la inauguración del Hospital O’Horán estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional, corporación que construyó el inmueble; de Salud; los titulares del IMSS Bienestar, del IMSS, del ISSSTE; y el gobernador Joaquín Díaz Mena “Huacho”.

fdm