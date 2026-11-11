Sheinbaum recibe a Greg Brockman, presidente de OpenAI; dialogan sobre IA en salud

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con Greg Brockman, cofundador y presidente de OpenAI, con quien dialogó sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial, destacando su potencial en el sector salud.

Mediante su cuenta oficial de X, la Jefa del Ejecutivo indicó que su equipo y el del empresario, ingeniero de software, conversaron sobre las diversas aplicaciones de la inteligencia artificial, particularmente en el sector Salud.

“Coincidimos en que esta tecnología puede generar beneficios en atención médica”, declaró la mandataria federal.

Excélsior / Presidencia

Brockman es un empresario, ingeniero de software e investigador estadunidense, reconocido por ser cofundador y presidente de OpenAI.

De acuerdo con su biografía, el empresario asumió 2026 un rol ampliado de liderazgo operativo y de producto en OpenAI, impulsando el uso de modelos de frontera como Astra para ciberseguridad defensiva y lanzamientos como GPT-6.1 Terra.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su interés en impulsar desarrollo a través de la IA. Mediante el Proyecto "México, país de innovación" impulsó este plan que incluye la creación de un Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial. Su objetivo es generar condiciones para el uso de esta herramienta tanto en el gobierno como en la iniciativa privada, acompañado de formación científica y técnica desde la niñez hasta la educación superior.