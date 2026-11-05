Gabinete seguridad no ha informado si Taddei y hermanos Hernández Casillas siguen en México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gabinete de seguridad no ha notificado si la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas, relacionados a una red de corrupción en contrataciones electorales, permanecen en el país.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo fue consultada si en las reuniones de gabinete de seguridad se abordó el tema del paradero de la exfuncionaria y los contratistas y si se encuentran en el país.

- “En las reuniones del gabinete de seguridad luego de que se diera a conocer este escándalo en el INE ¿Le ha comentado el comisionado de migración o algún miembro del gabinete de seguridad o la señora Guadalupe Taddei o estos hermanos Hernández Casillas se encuentran en México?”, se le preguntó.

- “No lo han comentado”, respondió la mandataria federal.

La presidenta Sheinbaum Pardo señaló que se presume que los involucrados permanecen en México, sin dar más detalles sobre su posible ubicación. La mandataria reiteró que, ante cualquier irregularidad, Guadalupe Taddei debe ser investigada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ante cualquier responsabilidad la Fiscalía General de la República (FGR) podría intervenir.

Revelan red de corrupción de hermanos Hernández Casillas en el INE

A través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló una investigación sobre la presunta red de corrupción del grupo empresarial de los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas, a quienes señaló de operar en compras electorales desde hace 27 años y que se consolidaron durante la presidencia del INE, del exconsejero electoral Lorenzo Córdova.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta aseguró que los Hernández Casillas forman parte de una red de empresas que simulaban competencia para obtener contratos de organismos electorales estatales y que actualmente están vinculados con el partido político, SOMOS, encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, a través de quien fue su jefe, a Juan Carlos Padilla Aguilar.

“¿De quién es el partido SOMOS? De Lorenzo Córdova y todos ellos vinculados con Acosta Naranjo. ¿De dónde salen estos contratistas? De ahí. ¿A dónde regresan esos contratistas? Ahí. ¿Dónde se vuelven fuertes estos contratistas? Del 2014 al 2023 con ese Consejo General del INE. Pero, además, el propio Lorenzo Córdova ya lo reconoció en tres entrevistas que ha dado en días recientes y entonces dice: ‘se contrataban con los organismos electorales estatales’. Pues sí, pero ¿quién da los lineamientos de contratación? ¿Por qué todos los contratos electorales acaban con las mismas personas desde 1989? Y se fortalecen en la época del Consejo General del INE presidido por Lorenzo Córdova?”, cuestionó.

La mandataria federal señaló directamente a Juan Carlos Padilla Aguilar como el personaje clave que "trajo" e impulsó los inicios de la presunta red de corrupción y monopolio de los hermanos Hernández Casillas en el sistema electoral.

Sheinbaum Pardo consideró que es una "coincidencia" que, cuatro décadas después de haber iniciado esa relación entre los hermanos Hernández Casillas y Juan Carlos Padilla Aguilar confluya en el nuevo partido político de oposición SOMOS junto con la antigua cúpula del INE.

En la explicación de la presunta red de corrupción, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que los hermanos Hernández Casillas, principales integrantes del grupo de la expresidenta consejera del INE, Guadalupe Taddei, han tenido participación en la vida pública y política desde la década de 1980.

Al presentar una investigación de los actos de corrupción al interior del INE, la funcionaria federal expuso que los hermanos Hernández Casillas trabajaron en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación. Detalló que este periodo José Alfredo se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, director general del Registro y figura vinculada al priismo mexiquense.

La titular de Anticorrupción enfatizó que Juan Carlos Padilla Aguilar, luego de trabajar en el CISEN ejerció varios puestos en el Estado de México y cuatro décadas después coincide en el partido SOMOS con exintegrantes del INE como Marco Antonio Baños, representante suplente de SOMOS ante el INE; Edmundo Jacobo Molina, a quien señaló de tener el control en materia electoral como secretario ejecutivo y que ahora es el titular del Centro de Formación y Profesionalización Política; y Lorenzo Córdova, quien es integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de dicho partido.

La funcionaria federal explicó que el INE es un órgano autónomo que depende de su contralor interno y del Congreso. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene que encargarse de identificar las irregularidades y proceder a las sanciones y faltas administrativas que correspondan, así como proceder a su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) o ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).