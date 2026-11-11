FGR y universidades unirán esfuerzos para fortalecer la investigación criminal

La Fiscalía General de la República (FGR) buscará fortalecer sus capacidades de investigación criminal mediante la colaboración con instituciones de educación superior, a través de un convenio firmado con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Durante el encuentro, realizado en la Ciudad de México, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos reconoció que el combate a la delincuencia exige incorporar nuevas herramientas científicas, tecnológicas y sociales, además de los conocimientos jurídicos tradicionales.

Explicó que la participación de especialistas universitarios permitirá mejorar los métodos de investigación, elevar la preparación del personal ministerial y desarrollar mecanismos que contribuyan a una procuración de justicia más eficiente.

Godoy Ramos señaló que esta alianza forma parte de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, mediante el cual se pretende modernizar la institución, fortalecer la coordinación y profesionalización de sus integrantes, así como garantizar el respeto a los derechos humanos.

La titular de la FGR sostuvo que las universidades desempeñan un papel fundamental en la transformación del sistema de justicia, debido a su capacidad para generar conocimientos, desarrollar investigaciones y preparar profesionales especializados.

En ese sentido, consideró necesario aprovechar la experiencia académica para convertir los avances científicos y las investigaciones universitarias en herramientas que permitan esclarecer delitos y mejorar la atención a la sociedad.

Por su parte, Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES, destacó que el acuerdo permitirá establecer mecanismos de cooperación para la capacitación y actualización de servidores públicos encargados de investigar conductas delictivas.

Detalló que entre las actividades contempladas se encuentran programas académicos, intercambio de experiencias, participación de especialistas, elaboración de materiales educativos y desarrollo de publicaciones conjuntas.

González Placencia reconoció el interés de Ernestina Godoy por acercar a las universidades a las tareas de procuración de justicia, particularmente en los procesos de formación profesional y actualización de conocimientos.

También subrayó que la vinculación entre instituciones académicas y autoridades federales debe traducirse en resultados que respondan a las necesidades de la población.

Con este convenio, ambas instituciones buscan aprovechar la capacidad de investigación de las universidades para fortalecer la preparación del personal de la FGR y perfeccionar los procedimientos utilizados en el esclarecimiento de delitos.

En la firma participaron Rosario Novoa Peniche, titular del Órgano de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional de Carrera de la FGR; Carlos Iván Moreno Arellano, director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como representantes universitarios y fiscales especializados.