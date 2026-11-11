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FGR y universidades unirán esfuerzos para fortalecer la investigación criminal

Ernestina Godoy firmó un convenio con la ANUIES para incorporar conocimientos científicos, tecnológicos y académicos a la procuración de justicia

Por: Raúl Flores

Ernestina Godoy y representantes de la ANUIES firmaron un convenio para fortalecer la investigación criminal
Ernestina Godoy y representantes de la ANUIES firmaron un convenio para fortalecer la investigación criminalFGR

La Fiscalía General de la República (FGR) buscará fortalecer sus capacidades de investigación criminal mediante la colaboración con instituciones de educación superior, a través de un convenio firmado con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Durante el encuentro, realizado en la Ciudad de México, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos reconoció que el combate a la delincuencia exige incorporar nuevas herramientas científicas, tecnológicas y sociales, además de los conocimientos jurídicos tradicionales.

Explicó que la participación de especialistas universitarios permitirá mejorar los métodos de investigación, elevar la preparación del personal ministerial y desarrollar mecanismos que contribuyan a una procuración de justicia más eficiente.

Godoy Ramos señaló que esta alianza forma parte de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, mediante el cual se pretende modernizar la institución, fortalecer la coordinación y profesionalización de sus integrantes, así como garantizar el respeto a los derechos humanos.

La titular de la FGR sostuvo que las universidades desempeñan un papel fundamental en la transformación del sistema de justicia, debido a su capacidad para generar conocimientos, desarrollar investigaciones y preparar profesionales especializados.

En ese sentido, consideró necesario aprovechar la experiencia académica para convertir los avances científicos y las investigaciones universitarias en herramientas que permitan esclarecer delitos y mejorar la atención a la sociedad.

Por su parte, Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES, destacó que el acuerdo permitirá establecer mecanismos de cooperación para la capacitación y actualización de servidores públicos encargados de investigar conductas delictivas.

Detalló que entre las actividades contempladas se encuentran programas académicos, intercambio de experiencias, participación de especialistas, elaboración de materiales educativos y desarrollo de publicaciones conjuntas.

González Placencia reconoció el interés de Ernestina Godoy por acercar a las universidades a las tareas de procuración de justicia, particularmente en los procesos de formación profesional y actualización de conocimientos.

También subrayó que la vinculación entre instituciones académicas y autoridades federales debe traducirse en resultados que respondan a las necesidades de la población.

Con este convenio, ambas instituciones buscan aprovechar la capacidad de investigación de las universidades para fortalecer la preparación del personal de la FGR y perfeccionar los procedimientos utilizados en el esclarecimiento de delitos.

En la firma participaron Rosario Novoa Peniche, titular del Órgano de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional de Carrera de la FGR; Carlos Iván Moreno Arellano, director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como representantes universitarios y fiscales especializados.

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