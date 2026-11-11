Propuesta de Sheinbaum planteará modificar órgano de gobierno de Talleres Gráficos

La propuesta del gobierno de la República para reforzar a Talleres Gráficos de México, va desde mejorar su equipo a reformar su órgano interno de administración, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

Con la crisis que vive el INE, el gobierno federal busca eliminar en la medida de lo posible a los proveedores externos de papelería electoral, y de otros insumos que se utilizan en los preparativos de las elecciones y en la propia jornada electoral.

¿Qué vamos a hacer para fortalecer talleres gráficos? Su consejo de administración, además de un diagnóstico que está haciendo la Secretaria de Gobernación de cómo fortalecer la maquinaria y la parte técnica.

“Queremos que su consejo de administración o su consejo de gobierno sea más amplio, porque en este momento solamente está Secretaría de Hacienda y Gobernación. Entonces, la idea es que esté Secretaría de Hacienda, la secretaría de Gobernación, la secretaría de Anticorrupción y que se abra, creo que hay otra secretaría también, creo que la consejería jurídica”, informó Sheinbaum.

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La titular del Ejecutivo añadió que la propuesta final podría presentarse en los próximos días, y una de las propuestas es sumar a las dos más importantes casas de estudio al órgano interno de gobierno de Talleres Gráficos.

Hemos invitado a la UNAM, al Politécnico, al Tec de Monterrey, lo invitamos a que sea parte del Consejo de Administración de, más que de administración, el Consejo de Gobierno. Está la secretaria (De Gobernación) hablando con las instituciones para poder saber si aceptan esta invitación.

“En algunos casos aceptan como observadores, no votando, sino sencillamente como observadores”, afirmó Sheinbaum.