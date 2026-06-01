Alistan entrega de tarjetas Bienestar para adultos mayores y mujeres; dan fecha para nuevo registro

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, reveló que próximamente iniciará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para las personas adultas mayores y mujeres que realizaron su registro durante el mes de abril.

Asimismo, la secretaria anunció que un nuevo periodo de incorporación a las pensiones y programas sociales que ofrece el gobierno de México, abrirá a partir del próximo 22 de junio.

Aunado a lo anterior, la funcionaria presentó los avances de los programas sociales del Bienestar, destacando que actualmente más de 18 millones de personas son derechohabientes de estos apoyos sociales en todo el país.

Los programas sociales representan “la columna vertebral y el corazón de la transformación” impulsada por el gobierno federal. Captura de imagen.

Leticia Ramírez, además resaltó el crecimiento del programa Mujeres con Bienestar, impulsado durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual ya beneficia a 2 millones 735 mil 776 mujeres con una inversión superior a los 56 mil millones de pesos.

Este es un programa que se inició con la administración de la presidenta Sheinbaum. Tenemos ahorita más de 2 millones 735 mil 776 mujeres en esta iniciativa con una inversión de 56 mil millones de pesos”, señaló.

La titular del Bienestar también informó que el programa para personas con discapacidad cuenta con un padrón de un millón 800 mil beneficiarios y una inversión de 36 mil 266 millones de pesos. En tanto, el programa de apoyo para madres trabajadoras beneficia a 217 mil personas, con recursos por alrededor de 3 mil millones de pesos.

La secretaria anunció que un nuevo periodo de incorporación a las pensiones y programas sociales que ofrece el gobierno de México, abrirá a partir del próximo 22 de junio. Captura de imagen.

Programas sociales con inversión histórica en 2026

Por su parte, Carlos Gastón Torres Rosas, secretario técnico del gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, aseguró que los programas sociales representan “la columna vertebral y el corazón de la transformación” impulsada por el gobierno federal.

El funcionario detalló que para 2026 se contará con un presupuesto histórico de un billón 3 mil 326 millones de pesos destinado a los programas sociales, lo que permitirá beneficiar a más de 42 millones de derechohabientes y beneficiarios en todo el país.

Esta cifra consolida a los Programas para el Bienestar como la política social más grande en toda la historia de México”, afirmó.

Además, señaló que en los primeros cinco meses del año se han ejercido más de 490 mil millones de pesos, equivalentes al 49 por ciento del presupuesto anual destinado a estos programas.