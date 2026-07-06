Sheinbaum felicita al Tri; "México vivió un Mundial de orgullo y unidad"

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana de futbol por su desempeño en la Copa del Mundo y aseguró que el equipo logró despertar entre la población sentimientos de orgullo, esperanza y unidad.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria afirmó que el representativo nacional dejó una imagen positiva a lo largo del torneo y consideró que su participación ha sido la mejor que ha tenido México en una justa mundialista.

Jugó muy bien la selección. Aparte de felicitarla, realmente nos dieron mucha alegría. Faltó el último gol, pero muy bien. Nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos", expresó.

La actuación del equipo permitió que millones de mexicanos se identificaran con la selección y vivieran el torneo con entusiasmo. Cuartoscuro

Destaca el nivel mostrado por el equipo

Sheinbaum señaló que el futbol de alto nivel es cada vez más exigente debido a la evolución de la preparación física y técnica, por lo que reconoció el esfuerzo realizado por los jugadores mexicanos para competir en un torneo de esa magnitud.

Asimismo, dijo sentirse orgullosa del papel desempeñado por el equipo y sostuvo que el balance es positivo, independientemente del resultado final.

Todos tenemos que estar muy orgullosos del papel de la selección. Creo que ha sido la mejor participación de cualquier selección mexicana en los mundiales", comentó.

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado también rechazó que exista un ambiente de desánimo entre los aficionados tras la eliminación de México en el Mundial. Por el contrario, sostuvo que la actuación del equipo permitió que millones de mexicanos se identificaran con la selección y vivieran el torneo con entusiasmo, fortaleciendo un sentimiento de unidad nacional.

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Buscarán fortalecer formación de nuevos futbolistas

Como parte de las acciones para mantener el crecimiento del futbol nacional, la presidenta informó que su gobierno insistirá en trabajar de manera coordinada con la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) para impulsar escuelas que funcionen como semilleros de nuevos talentos.

Explicó que el objetivo es fortalecer los procesos de formación desde edades tempranas, con el fin de que las futuras generaciones cuenten con una mejor preparación técnica y física para competir al máximo nivel.