Rugidos delatan cautiverio de jaguar, puma y mariguana en Jalisco

La curiosidad de dos menores de edad permitió al Gobierno Federal desmantelar un cautiverio ilegal de especies exóticas en el municipio de Zapopan. Un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) derivó en el aseguramiento de un jaguar, un puma y varias plantas de mariguana escondidas dentro de una propiedad urbana.

La intervención comenzó cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Santa Lucía. En la zona, dos niños interceptaron a los uniformados para reportar que desde el interior de una vivienda se escuchaban potentes rugidos de animales.

Al acercase a inspeccionar el perímetro, los militares observaron a través de la infraestructura jaulas con felinos de gran tamaño, así como varios ejemplares de cannabis sativa, por lo que dieron aviso inmediato a la delegación de la FGR en Jalisco.

Intervención federal y rescate de fauna

Tras obtener la orden de cateo dictada por un Juez de Control, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) irrumpieron en el inmueble con el respaldo técnico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Durante la inspección del predio, las autoridades aseguraron:

Fauna silvestre: Un jaguar y un puma.

Animales de granja: Un pony, dos caballos, un cabrito, un pavo real, un gallo y cuatro gallinas.

Narcóticos y vehículos: Cinco plantas de mariguana, un semirremolque y un vehículo particular.

Tanto las especies protegidas como los enervantes y los bienes asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para integrar la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la biodiversidad y la salud pública.