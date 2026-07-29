"El objetivo es verdad, justicia y encontrar a los jóvenes": Sheinbaum sobre caso Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay nuevas investigaciones en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, e informará primero a los padres de los jóvenes desaparecidos.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue consultada por Excélsior sobre la petición de uno de los dos grupos de los padres de los 43 normalistas, quienes pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenar la creación de una comisión de la verdad ante un posible retroceso en las investigaciones y acceso a la verdad.

—“Y estamos esperando poder darle toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa para que se pueda hacer público lo que se ha encontrado. Entonces, por respeto a madres y padres de familia, hay que esperar a que avance el proceso”, expresó la Jefa del Ejecutivo.

—“¿Les pediría confianza en su palabra y su gobierno?”, se insistió.

—“Pues hay pláticas con ellos. Me reúno con ellos cada 2 meses, cada 3 meses y se informa cuáles son las investigaciones. Están los 100 puntos que planteé cuando entré al gobierno. El objetivo es la verdad, justicia y encontrar a los jóvenes. Ese es el objetivo. Y estamos trabajando para ello junto con la fiscalía”, sostuvo la Mandataria federal.

La Jefa del Ejecutivo recordó que se reúne periódicamente con las familias, además de tener el compromiso en sus 100 puntos de Gobierno por el acceso a la verdad y justicia en este caso.