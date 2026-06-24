Sheinbaum destaca caída de la inflación y asegura estabilidad económica en México

En el transcurso de su conferencia mañanera de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó una moderación en la inflación durante la primera quincena de junio, al reportarse una disminución de 0.22% respecto a mayo.

Lo anterior lo dio a conocer la mandataria, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el que señaló que este comportamiento refleja una tendencia de estabilidad en los precios al consumidor tras los incrementos observados en meses anteriores.

Durante su posicionamiento, la jefa de Estado subrayó también que la economía mexicana mostró un desempeño positivo en abril, con un crecimiento por encima de lo esperado, lo que afirmó permitió compensar la debilidad registrada en el primer trimestre del año.

Sheinbaum atribuyó parte de este dinamismo económico a la resiliencia interna del país, incluso en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones comerciales y factores geopolíticos.

En ese sentido, mencionó impactos derivados de las tarifas impuestas por Estados Unidos, así como la situación vinculada al conflicto en Medio Oriente, elementos que han influido en los mercados energéticos.

Es el crecimiento más alto de muchísimos años en abril. Aun con las dificultades de las tarifas impuestas por Estados Unidos, a pesar de la situación relacionada con la guerra en Irán, que esperamos que el precio del petróleo siga disminuyendo, aun así, la economía va avanzando", expuso.

Por último y de acuerdo con el Inegi también destacó que el impacto en los precios no fue uniforme en todo el país. Las cinco entidades federativas que registraron las mayores variaciones en el Índice Nacional de Precios al Consumidor durante esta primera quincena de junio fueron: Quintana Roo, Aguascalientes, Colima, Estado de México y San Luis Potosí.