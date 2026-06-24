Embajador de México en EU entrega copia de sus cartas credenciales

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, hizo entrega este miércoles de copia de sus cartas credenciales a Mónica Crowley, jefa de protocolo del Departamento de Estado, que lo acreditan como representante oficial de nuestro país ante el gobierno de Donald Trump.

El funcionario, quien llegó en la víspera a Washington, describió la importancia del Departamento de Estado comandado por Marco Rubio como “uno de los centros de gravedad de la relación bilateral entre México y Estados Unidos”.

“La densidad histórica de nuestra relación, su escala económica y su profundidad humana, exige una cooperación constante”.

En su post en redes sociales, Lazzeri Montaño se refirió a los objetivos que tendrá al frente de la misión mexicana.

“Desde la embajada de México trabajaremos para generar avances y beneficios compartidos concretos: que el T-MEC siga siendo el motor de América del Norte, que nuestra comunidad esté protegida, y que la prosperidad compartida se defienda y se amplíe”.

El embajador Lazzeri sustituye en el cargo a Esteban Moctezuma Barragán, quien estuvo al frente de la representación diplomática de México desde febrero de 2021.

Antes del nombramiento como embajador, Roberto Lazzeri Montaño fue director general Bancomext y Nacional Financiera.

Antes, ocupó la jefatura de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, cargo que desempeñó desde julio de 2023 y trabajó durante el tiempo de transición entre la administración López Obrador-Sheinbaum junto al secretario Rogelio Ramírez De la O.

Roberto Lazzeri es Economista por CIDE y cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Su carrera en el sector público la inició en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), administrando el portafolio de deuda pública local. Además, se desempeñó en 2009 como gerente de Estructuración de Financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras), donde se especializó en estructuración y financiamiento de deuda subnacional.