Por retiro de visas, transportistas bloquean ocho aduanas comerciales con EU

Transportistas de mercancías de exportación bloquearon ayer ocho de las 11 aduanas comerciales entre México y Estados Unidos en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.

El paro dejó únicamente abiertas las garitas de Nuevo Laredo, Reynosa y Tijuana, aunque los inconformes advirtieron que esta última será tomada si no obtienen una solución a la revocación de visas y licencias comerciales de conducir por parte de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los bloqueos impactaron los pasos de Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Ciudad Juárez, Ojinaga, Piedras Negras y Matamoros.

La crisis comenzó a gestarse a inicios de agosto, periodo en el que autoridades de Estados Unidos han retirado el visado a cerca de 4 mil chóferes mexicanos bajo el argumento de no dominar el idioma inglés o incurrir en cabotaje, práctica que prohíbe realizar fletes internos en suelo estadunidense.

Los choferes rechazaron la mediación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), exigiendo al gobierno federal negociar directamente con el Departamento de Estado.

El descontento obedece al despliegue del operativo nacional Crossroads of America, encabezado por el vicepresidente estadunidense JD Vance para erradicar lo que califican de “un fraude que está costando vidas” en las carreteras de la Unión Americana.

La administración acusó a “ciudades santuario” como California, Nueva York, Virginia y Nueva Jersey de otorgar licencias comerciales a personas en situación irregular.

Jerome Gorgon, fiscal de EU para el Distrito del Este de Michigan. Daniel Sánchez Dórame

Jerome Gorgon, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan, sostuvo que la medida busca garantizar la seguridad en las autopistas.

“Son millones de camiones y muchos de ellos los manejan extranjeros, migrantes ilegales que no cuentan con el entrenamiento apropiado para manejar de manera segura camiones de carga”, indicó.

Estos conductores cierran el mercado para los conductores estadunidenses, perjudicando sus ingresos y haciendo cosas peores, como mover armas y drogas por el país para beneficiar a los cárteles; les hemos incautado millones de dosis de droga.”

En la operación Crossroads of America participan de manera unificada el Departamento de Justicia, el Departamento del Transporte, el FBI, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el ICE, la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En tanto, Vance enfatizó que para operar un vehículo de carga pesada en vialidades estadunidenses se exigirá el cumplimiento estricto de tres requisitos: contar con residencia legal en Estados Unidos, dominar el idioma inglés y poseer licencias y calificaciones auténticas.

Las agencias de seguridad reiteraron que, además del cabotaje no autorizado, las inspecciones han detectado que diversos operadores trabajan de forma directa para los cárteles de la droga, transportando migrantes indocumentados, armas, estupefacientes y dinero en efectivo a lo largo de las carreteras.