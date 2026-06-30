Sheinbaum desea buena suerte al 'Tri' ante Ecuador; verá el partido con Clara Brugada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió esta mañana buena suerte a la Selección Nacional para el partido que sostendrá hoy ante Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial de Futbol 2026.

La jefa del Ejecutivo aseguró que este martes 30 de junio, los mexicanos vibrarán con el juego entre ambas selecciones pues será en el estadio de la Ciudad de México donde se estará llevando a cabo el encuentro en punto de las 19:00 horas, por lo que pidió los asistentes y a la ciudadanía en general exterminar precauciones para no saturar la vialidades.

La mandataria además reveló en su tradicional conferencia mañanera, que prevé ver el encuentro deportivo fuera de Palacio Nacional, en una alcaldía de la Ciudad de México, en compañía de la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada Molina.

Al rato nos vamos a hablar con la jefa de Gobierno, que vamos a ir juntas. Ya les aviso más tarde porque estamos entre dos alcaldías", apuntó.

Aunque la Presidencia aún no ha confirmado el lugar donde asistirán, Claudia Sheinbaum adelantó que la decisión se tomará en coordinación con Clara Brugada. Cuartoscuro

¿Dónde vio la presidenta los anteriores juegos del Tri?

La presidenta Sheinbaum vio el partido inaugural de la Selección Mexicana en el Deportivo Hermanos Galeana de la alcaldía Gustavo A. Madero. Los siguientes dos juegos de la fase de grupos los observó desde Palacio Nacional, en compañía de su esposo.

Aunque la Presidencia aún no ha confirmado el lugar donde asistirán, Claudia Sheinbaum adelantó que la decisión se tomará en coordinación con Clara Brugada y que será dada a conocer más tarde.

¿Dónde ver el juego gratis en CDMX?

La Ciudad de México dispone de 18 sedes oficiales de Fan Fest distribuidas en distintas alcaldías para que aficionados y visitantes disfruten de los partidos de la Copa del Mundo 2026.

El FIFA Fan Festival principal se ubica en el Zócalo capitalino, donde fue instalada una megapantalla de más de 500 metros cuadrados. Este espacio permanecerá abierto hasta el 19 de julio, con la transmisión de los encuentros y diversas actividades para el público.

Las sedes se dividen en dos categorías:

Ocho sedes principales transmiten la totalidad de los 104 partidos del Mundial. Diez sedes secundarias, conocidas como Puntos de Barrio, proyectan los encuentros de la Selección Mexicana y ofrecerán actividades culturales, recreativas y de convivencia para los asistentes.