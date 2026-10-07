Sheinbaum niega desabasto de gasolina en el sureste del país; reconoce fallas eléctricas en Yucatán

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que exista un desabasto de gasolina en el sureste del país y aseguró que el gobierno federal mantiene coordinación permanente para garantizar el suministro de combustibles.

“No hay desabasto”, respondió la mandataria desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó que existe una coordinación entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Guardia Nacional, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y aduanas, para verificar el abasto de combustibles.

“Estamos reaccionando de manera inmediata no hay descoordinación y de momento no hay ningún desabasto”, indicó.

Reconoce fallas eléctricas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceptó que persisten problemas en la red eléctrica de la Península de Yucatán, donde se han registrado apagones.

La jefa del Ejecutivo señaló que la interrupción del suministro el 31 de agosto y 1 de septiembre, estuvo relacionada con una falla en una torre de transmisión, mientras que, dos líneas de alta tensión quedaron fuera de operación.

“Estamos reaccionando de manera inmediata no hay descoordinación y de momento no hay ningún desabasto”, afirmó.