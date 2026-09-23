Ejecutan a Guillermo Pamucé, coordinador regional del partido PAZ, en Coatzacoalcos

Guillermo Pamucé Yep, secretario de organización del nuevo partido PAZ, fue asesinado esta tarde, cuando llegaba al fraccionamiento Veleros, que se ubica en el malecón costero de este puerto.

Los primeros reportes hasta el momento indican que el ataque ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando Pamucé llegaba al lugar y fue interceptado por persona o personas armadas, quienes le dispararon presuntamente hasta en 10 ocasiones y posterior al ataque huyeron sin que aparentemente hubiera testigos cercanos.

Zona en la que fue ejecutado Guillermo Pamucé Yep, secretario de organización del nuevo partido PAZ Foto: Especial

La versión de quienes se encontraban cerca del sitio sólo indica que escucharon varias detonaciones y al buscar encontraron al hombre malherido. Unidades de emergencia llegaron al sitio, pero nada pudieron hacer por el político del PAZ, quien además era sobrino del dirigente estatal, Gonzalo Guízar Valladares.

El fraccionamiento donde ocurrió el homicidio es de reciente creación y es un conjunto de viviendas que forman parte del programa Vivienda del Bienestar, que en este momento siguen en construcción.

Zona en la que fue ejecutado Guillermo Pamucé Yep, secretario de organización del nuevo partido PAZ Foto: Especial

El partido PAZ recibió el pasado 1 de julio su registro en Veracruz como partido político. Su dirigente estatal, Gonzalo Guízar, ha realizado recorridos a nivel estatal para presentar su plataforma política en la que habla de una propuesta de paz y de conciliación.

El asesinato ocurre en el contexto del inicio del proceso electoral federal y a unas semanas de que también arranque el estatal, para la renovación del Poder Legislativo.

Zona en la que fue ejecutado Guillermo Pamucé Yep, secretario de organización del nuevo partido PAZ Foto: Especial

Sujetos armados secuestran a excandidato en Veracruz

La tarde del martes un comando ingresó de manera violenta al Hotel Santa Luisa y privó de la libertad al abogado y excandidato a la alcaldía de Gutiérrez Zamora, Daniel Arbona Pérez, ocurrido en cuestión de minutos y que desató una alerta roja en toda la franja costera del norte de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores irrumpieron en el establecimiento hotelero, interceptaron a la víctima y lo sacaron por la fuerza para emprender la huida con dirección a Gutiérrez Zamora.

Testigos señalan que el grupo actuó con total impunidad, sin que hubiera posibilidad de reacción inmediata por parte de las autoridades locales.

Arbona es identificado como un abogado que ha llevado litigios relacionados con propiedades y que ha estado involucrado en despojos.

Prestadores de servicios denunciaron que hay consternación por lo ocurrido, debido a que desde hace varios meses se han registrado hechos de violencia que ponen en riesgo su seguridad.

Este hecho sucede en la antesala de los procesos electorales local y federal, para la renovación de las Legislaturas.