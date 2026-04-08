Sheinbaum celebra alto al fuego de dos semanas entre EU e Irán

Desde Palacio Nacional en el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo celebró el alto al fuego de dos semanas alcanzado entre Estados e Irán.

La medida fue calificada por la mandataria como histórica y necesaria debido a que en las últimas semanas ambas naciones habían recrudecido sus ataques, mismos que mantenían una tensión no sólo regional sino global.

¿En qué beneficia a México la tregua?

De acuerdo a lo expuesto por la jefa de Estado, dicha tregua aunque no lo parezca beneficia a México, debido a que con esta acción se espera una disminución del petróleo, principal activo de los combustibles.

Yo creo que el mundo entero reconoce estas dos semanas que se dieron ayer entre Irán y Estados Unidos. Es algo bueno también para el país porque han bajado los precios del petróleo”, externó.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país sostuvo que en este momento el mundo entero solo está buscando la paz en Medio Oriente, situación por la cual reiteró la postura de México a favor de la paz, la diplomacia y la solución pacífica de conflictos

Presidentes y diplomáticos fijaron su postura tras el cese al fuego en el conflicto en Oriente Medio. Foto: Generada con IA.

¿Cómo se dio la tregua entre EU e Irán?

Una hora y media antes de su plazo contra Irán (a quien amenazó ayer por mañana con un ataque que llevaría a “la muerte de una civilización entera por la noche” si no cumplía con sus demandas), el presidente Donald Trump anunció que suspenderá el envío de su “fuerza destructiva” esta noche y aceptará un cese al fuego por dos semanas bajo condición de que Irán abra por completo el estrecho de Ormuz.

Trump, en un mensaje por su medio social, y después reenviado por la Casa Blanca, comenta que con base en conversaciones con los líderes de Pakistán y su solicitud de suspender la ofensiva militar, declaró que “acordé suspender el bombardeo y ataque de Irán por un periodo de dos semanas”. Este acuerdo, indicó, está sujeto a que Irán acuerde la “apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz”.

En contraparte, el canciller iraní confirmó que los barcos podrán pasar por la vía marítima bajo la supervisión de las fuerzas armadas de Irán. Israel también aceptó el cese al fuego, informaron fuentes de la Casa Blanca.

Reproducir

fdm