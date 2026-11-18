La presidenta Claudia Sheinbaum busca establecer una mayor colaboración con China para llevar a México algunos de los avances tecnológicos aplicados en sus hospitales, luego de visitar las instalaciones del Grupo Hospitalario Luohu, en Shenzhen, donde conoció el uso de inteligencia artificial y robots en la atención médica.

La mandataria recorrió el nosocomio, ubicado en la provincia de Guangdong, como parte de sus actividades previas a la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Al salir del hospital, Sheinbaum expresó su asombro por la infraestructura y los recursos tecnológicos disponibles para atender a los pacientes, además de adelantar que buscará acercar esos desarrollos al sistema de salud mexicano.

Muy impresionante, es un hospital de mil 500 pacientes que son atendidos de una manera además de humana con los médicos especialistas, también utilizando la inteligencia artificial y los mejores equipos, muy, muy impresionante”.

La presidenta explicó que, junto con el embajador de China en México, Chen Daojiang, quien la acompaña durante su visita, y los médicos del hospital, acordó explorar una relación más estrecha para conocer y aprovechar los desarrollos científicos del país asiático.

Pues quedamos con el embajador de China en México, que viene acompañándonos y con los médicos de poder establecer una relación mayor para poder llevar todos estos adelantos científicos a nuestro país”.

Inteligencia artificial y robots en hospitales chinos

Entre los aspectos que más llamaron la atención de la presidenta Sheinbaum estuvo la capacidad del hospital para identificar enfermedades y apoyar los diagnósticos mediante inteligencia artificial, así como la cantidad de equipos utilizados en los distintos procesos médicos.

También destacó la automatización de tareas dentro del nosocomio, particularmente el traslado de medicamentos y muestras de un área a otra mediante robots, además de los procedimientos para realizar análisis de sangre y otros estudios.

“Pues la capacidad que tienen de identificar las enfermedades y al mismo tiempo la cantidad de equipos y el uso de la inteligencia artificial para poder apoyarlos en el diagnóstico e incluso en el tratamiento, así que muy muy impresionante. Y también la manera en que hacen los análisis de sangre, todos los análisis, cómo llevan medicamentos, muestras de un lugar a otro a través de robots, muy impresionante”.

La mandataria señaló que el modelo de atención también despertó su interés, debido a que cuenta con un esquema similar al mexicano, dividido en atención primaria, secundaria y terciaria.

“Pues sobre todo, además de conocer cómo funciona, porque tienen un sistema similar al nuestro en donde hay una atención primaria, secundaria y terciaria, la capacidad que tienen para poder atender a las personas es algo extraordinario y sí, sí queremos llevarlo A México”.

Sheinbaum adelanta temas de reunión con Trump

En otro tema, la presidenta adelantó que durante su encuentro con el mandatario estadunidense, Donald Trump, abordará principalmente los avances en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sheinbaum anticipó que será una reunión breve y confirmó que estará acompañada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

Va a ser una reunión breve y evidentemente pues vamos a tratar el tema del tratado y cómo vamos avanzando en las negociaciones, entre otras cosas”.

*mcam