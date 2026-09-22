Sheinbaum anuncia que se revisará continuidad de pensiones de exgobernadores de Banxico

Luego de que el exgobernador del Banco de México (Banxico), Guillermo Ortiz, cuestionó los resultados económicos y sociales del Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum planteó la posibilidad de revisar la continuidad de las pensiones que reciben los extitulares de Banxico.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo fue consultada sobre las pensiones vitalicias que Banxico paga al expresidente Ernesto Zedillo, que se estiman en 1.8 millones de pesos anuales, y a Guillermo Ortiz, por más de 330 mil pesos mensuales.

Al respecto, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, señaló que el Banco de México es autónomo. Comentó que, a través de amparos, sus funcionarios quedaron fuera del límite salarial establecido con relación a la remuneración de la persona titular del Ejecutivo.

“Todos los que fueron gobernadores o trabajaron en Banco de México tienen pensiones muy importantes. Vamos a ver si podemos por lo menos exponer cuáles son esas pensiones. Banco de México, como saben, tiene autonomía. Y hubo una serie de amparos que, al final, les dieron la razón para no entrar al límite de salarios de la Presidenta o el Presidente de la República, pero es verdad”, declaró.

Guillermo Ortiz volvió al debate público tras publicar un análisis crítico sobre el modelo económico actual de México. Sus observaciones provocaron una respuesta oficial por parte del actual secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, quien contrastó los señalamientos de Ortiz con indicadores actuales de reducción de pobreza multidimensional y recuperación del salario mínimo.