Sheinbaum alista su primer viaje a Asia como presidenta; participará en la APEC en China

Previo a finalizar su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que viajará a China en noviembre próximo para participar en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen.

El anuncio se da luego de que la mandataria explicara su decisión de no acudir personalmente a la 81ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolla actualmente en Nueva York.

La jefa de Estado señaló que, en esta ocasión, consideró que no era el momento adecuado para trasladarse a la sede de Naciones Unidas y participar de manera presencial en el encuentro internacional.

Cabe mencionar que la Asamblea General no contó con la presencia de otros líderes del mundo como el presidente de Rusia, Vladimir Putin; China, Xi Jinping; e India, Narendra Modi.

En contraste, la visita a Shenzhen representará el primer viaje de Sheinbaum al continente asiático desde que asumió la presidencia de México. Su participación en APEC pondrá a México en el escenario de uno de los principales espacios de diálogo y cooperación económica de la región Asia-Pacífico.

Voy a ir en noviembre a la APEC porque la APEC la recibe México, entonces me voy a ir a China en noviembre porque ahí vamos a recibir, digamos la estafeta, para realizar la APEC", apuntó.

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Viajes de Sheinbaum en su administración

Desde noviembre de 2024, la presidenta ha realizado seis viajes internacionales. Entre los destinos se encuentran Río de Janeiro, Brasil; Tegucigalpa, Honduras; Kananaskis, Alberta, Canadá; Washington D.C., Estados Unidos; Madrid, España, y Nueva York.

Con su próxima visita a China, Sheinbaum sumará así un nuevo destino a su agenda internacional y tendrá su primer encuentro presencial con la región asiática durante su administración.