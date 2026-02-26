Profeco celebra 50 años de compromiso y confianza del consumidor

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) conmemoró este jueves su 50 aniversario con la develación de una placa conmemorativa en el Complejo Cultural Los Pinos, un acto que fue presidido por el procurador federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz.

En su discurso, el procurador Escalante Ruiz destacó que la placa "no es únicamente un objeto conmemorativo, es la huella de medio siglo de trabajo, de compromiso institucional y, sobre todo, de confianza construida por millones de personas consumidoras".

Alejandro Aguilar

El procurador recordó que la Ley Federal de Protección del Consumidor entró en vigor el 5 de febrero de 1976, fecha en que nació Profeco. Esta acción convirtió a México en el primer país de América Latina y el segundo en el mundo en crear una institución especializada y una ley integral para la defensa del consumidor.

"Lo hicimos, incluso antes de que la comunidad internacional reconociera formalmente estos derechos", afirmó.

Alejandro Aguilar

Entre los logros históricos de la institución se mencionaron la conciliación de millones de quejas, la recuperación de miles de millones de pesos para las familias mexicanas y la evolución de sus mecanismos de defensa, desde la verificación de precios y la publicación de la Revista del Consumidor (desde 1976) hasta el desarrollo de plataformas digitales.

De cara al futuro, el procurador señaló que en esta "nueva etapa" se apostará por la educación, la información financiera y la concientización de las niñas y niños sobre la importancia de tomar mejores decisiones de compra, así como por fortalecer la comunicación con las nuevas generaciones a través de las redes sociales.

Alejandro Aguilar

