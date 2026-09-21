Impulsa Serprosep capacitación en Lengua de Señas Mexicana en el AICM

La empresa de seguridad privada capacita a sus elementos para mejorar la atención a pasajeros con discapacidad auditiva en los filtros de revisión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Más de 25 millones de personas transitan cada año por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), uno de los principales puntos de conexión aérea del país. Entre los viajeros se encuentran también personas con discapacidad auditiva o del habla, para quienes la comunicación durante los procesos de revisión puede representar un reto adicional.

Ante esta realidad, Serprosep S.A. de C.V., empresa especializada en seguridad privada, impulsa desde este año la capacitación de elementos que participan en los puntos de inspección de pasajeros del AICM en Lengua de Señas Mexicana (LSM).

La iniciativa busca facilitar la comunicación entre los elementos de seguridad y los pasajeros con discapacidad auditiva, particularmente durante los procedimientos de revisión, donde recibir y comprender indicaciones de manera clara es parte fundamental del proceso.

Seguridad privada con enfoque incluyente

En los filtros de seguridad en la aviación civil, la comunicación eficiente permite que los procedimientos se desarrollen de manera ordenada. Para una persona con discapacidad auditiva, sin embargo, explicar una necesidad o comprender una indicación puede requerir apoyarse en un teléfono celular, escribir mensajes o solicitar ayuda a otra persona.

La capacitación en Lengua de Señas Mexicana busca reducir estas barreras y ofrecer una atención más directa.

El jefe de operación de Serprosep en el AICM explica que anteriormente algunos pasajeros tenían que utilizar sus teléfonos celulares para comunicarse con los elementos de seguridad.

Antes tenían que escribirnos todo en el celular para explicar lo que necesitaban, y eso retrasa su propia revisión y la de quienes esperan en la fila”.

Con personal capacitado en LSM, la comunicación puede realizarse directamente durante el proceso de inspección.

Con un elemento que sabe señas, la comunicación es directa y el proceso avanza igual de rápido que con cualquier otro pasajero”.

Capacitación de elementos de seguridad privada

Para Serprosep, la capacitación forma parte de una visión de la seguridad privada que incorpora no solo procedimientos operativos, sino también herramientas para mejorar la atención a distintos perfiles de usuarios.

La empresa señala que actualmente trabaja en ampliar el número de elementos capacitados en Lengua de Señas Mexicana para fortalecer la atención a pasajeros con discapacidad auditiva en los puntos de revisión donde presta servicios.

La experiencia de los elementos que ya cuentan con esta preparación también ha permitido identificar el impacto que tiene una comunicación más accesible.

De acuerdo con el jefe de operación de Serprosep, algunos pasajeros han regresado al módulo después de completar su revisión para agradecer la atención recibida.

Nos han compartido que en otros aeropuertos tienen que pedirle a sus familiares, al celular, o a algún otro pasajero que les entienda, que les traduzca sus necesidades, y que aquí en el AICM ya no necesitan hacer todo eso”.

Inclusión como parte de la seguridad en la aviación civil

La incorporación de herramientas de comunicación accesible representa un área de oportunidad para el sector de la seguridad privada vinculada con la aviación civil, particularmente en espacios con un flujo constante de pasajeros y procesos que requieren instrucciones claras.

En este contexto, la capacitación en Lengua de Señas Mexicana permite que los elementos de seguridad cuenten con mayores herramientas para atender situaciones cotidianas y mantener una comunicación más directa con personas con discapacidad auditiva.

Serprosep plantea continuar con este proceso de capacitación y ampliar gradualmente el número de elementos preparados para brindar este tipo de atención.

El objetivo es que la seguridad privada en espacios aeroportuarios pueda combinar sus responsabilidades operativas con una atención cada vez más accesible, considerando las distintas necesidades de las personas que utilizan diariamente las instalaciones del AICM.

Para Serprosep, la inclusión forma parte de una evolución necesaria en la industria de la seguridad privada en México, donde la capacitación del personal puede contribuir tanto a la eficiencia de los procesos como a generar experiencias de atención más accesibles para los usuarios.