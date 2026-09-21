Morena realiza reunión nacional con dirigencias estatales para fortalecer organización

La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que sostuvo una reunión nacional con las presidentas y los presidentes estatales de Morena, con el objetivo de dar seguimiento a las tareas de organización del partido.

A través de sus redes sociales, Montiel señaló que el encuentro se realizó en la Ciudad de México y destacó la coordinación y el trabajo en equipo entre las dirigencias estatales.

“Coordinación y trabajo en equipo para seguir avanzando en todo el país”, escribió la funcionaria.

La reunión forma parte de las actividades de organización interna de Morena y busca dar seguimiento a las tareas que se desarrollan en las distintas entidades del país.

Montiel Reyes acompañó su publicación con el mensaje #OrganizaciónEsTransformación y fotografías del encuentro con las dirigencias estatales del partido.