“El agua nos llega cada ocho días”: paralizan el centro de Xalapa y carreteras por saqueo de pozo

La crisis por el agua en la región de Jalacingo y Altotonga estalló este lunes en una jornada de presión simultánea que paralizó carreteras, colapsó accesos a Perote y terminó por llevar la protesta directamente a la capital de Veracruz, Xalapa, con el bloqueo de la calle Enríquez y la paralela Zaragoza, justo frente a la cochera del Palacio de Gobierno.

El bloqueo en la capital del estado inició alrededor de las 9:30 horas y continuó hasta las 16:00 horas, no así en la región de Perote, donde los pobladores se confrontaron con los grupos antimotines que pretendían desalojarlos de la carretera y los corrieron con palos y piedras.

Y es que lo que comenzó como un reclamo de pobladores por la perforación presuntamente ilegal de un pozo en Santa Ana, señalado por habitantes como responsable del descenso de manantiales, contaminación por agroquímicos y desabasto que ya obliga a recibir agua cada ocho días, derivó en una movilización que rompió el perímetro de contención estatal y alcanzó la sede del Ejecutivo.

Desde primeras horas, grupos de habitantes cerraron los tramos Xalapa–Perote, a la altura de Valseguillo, y la Perote–Altotonga, en la incorporación a la autopista Perote–Xalapa. Las filas de vehículos se extendieron por kilómetros, con tránsito detenido y sin tiempos oficiales de liberación.

Los manifestantes acusan que un particular, Luis Orozco, habría reactivado un pozo clausurado y perforado otro sin autorización de Conagua. Lourdes López

La protesta escaló cuando otro contingente, a bordo de siete autobuses, llegó a Xalapa y bloqueó Enríquez y Zaragoza, dos arterias que conectan directamente con el Palacio de Gobierno, la Plaza Lerdo y oficinas estatales. El cierre dejó sin circulación el corredor oficial y el paso al sur de la ciudad, afectando rutas de transporte público, dependencias y comercios del primer cuadro.

“El agua nos llega cada ocho días… cinco minutos”

Los manifestantes acusan que un particular, Luis Orozco, habría reactivado un pozo clausurado y perforado otro sin autorización de Conagua, utilizando el agua para riego intensivo de cultivos de papa y brócoli. En entrevistas realizadas durante la protesta, pobladores de Las Delicias, Santa Ana, Tizahuapan y otras comunidades describieron un deterioro sostenido del suministro:

“Conagua nos dijo que no pueden hacer nada porque el señor se amparó y un juez ordenó que se volviera a abrir el pozo”, afirmó Mario Aburto Candela, de Las Delicias.

“Utiliza muchos pesticidas y nos contaminan los manantiales”, señalaron habitantes de Jalacingo.

“El agua nos llega cada ocho días, tres horas… a veces cinco minutos”, denunció Bulmaro Méndez, también de Las Delicias.

La protesta escaló cuando otro contingente, a bordo de siete autobuses, llegó a Xalapa. Lourdes López

“Somos miles de personas afectadas; desde que lo abrieron ya no es suficiente el agua”, agregó Epigmenio Zamora Rojas, de Tizahuapan.

“Ya le habíamos hecho un paro, lo habían cerrado, pero volvieron a abrirlo… como todo aquí en México”, reclamaron otros pobladores.

Los habitantes aseguraron que el nivel de los manantiales de Santa Ana, La Ciénega, Mixcamolonia y Calpulalpan ha disminuido de forma sostenida desde hace cuatro o cinco años, afectando a comunidades de dos municipios y obligando a racionamientos extremos.

Por ello exigieron la clausura inmediata del pozo, inspecciones federales y la intervención directa de la gobernadora, luego de que Conagua les informó que el pozo no tiene autorización, pero que la dependencia no puede intervenir mientras el amparo del particular siga vigente.