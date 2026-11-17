El nuevo Parque del Agua incorpora como su emblema arquitectónico principal a “La Serpiente”, una monumental techumbre de 530 metros lineales que se posiciona como “la estructura techada más grande del mundo para un parque urbano”. Impulsado dentro del proyecto de espacio público y conservación ecológica del gobernador Samuel García, este corredor central ofrece una cubierta inspirada en el simbolismo y la fuerza de este reptil, consolidándose desde su concepción como “uno de los elementos arquitectónicos más llamativo y distintivo” de todo el complejo metropolitano.

La ingeniería detrás de la obra responde tanto a criterios estéticos como bioclimáticos para mitigar las altas temperaturas características de la entidad. De acuerdo con el ingeniero Mario Coronel, residente de la supervisión del proyecto, el diseño aprovecha “su orientación, sus alturas y el ecosistema” para canalizar corrientes naturales de viento que refrescan el paso de los visitantes. Gracias a esta configuración térmica, “en tiempos de calor, la serpiente va a tener hasta cuatro o 5 grados inferiores a lo que tenemos en el ambiente”, detalló el especialista sobre el confort ambiental del recinto.

Más allá de su función como andador recreativo, la infraestructura fue planeada para detonar la actividad económica local mediante la integración de espacios productivos en su nivel inferior. Mario Coronel explicó que debajo de la cubierta se instalaron diversos locales para emprendedores, subrayando que “el corredor comercial también se diseñó y se construyó para que sea algo único en el mundo”. Para el supervisor de la obra, “este tipo de cosas hace que esta estructura sea única y diferente a las que hay en otros parques”, al conjugar el esparcimiento familiar con el desarrollo comercial.

El recorrido arquitectónico culmina en un mirador público de 360 grados que permite apreciar los contrastes naturales y modernos del área metropolitana de Monterrey. El ingeniero Coronel precisó que esta plataforma “tiene una altura de 12 metros” y cuenta con un acceso de “110 escalones donde la gente al estar en el Mirador puede disfrutar toda la zona metropolitana”. Desde este punto elevado, los asistentes obtienen “una vista impresionante hacia Cerro de La Silla y hacia la zona urbana”, incluyendo el estadio de los Rayados.

Con esta combinación de vanguardia estructural, climatización pasiva y atractivo visual, “La Serpiente” se consolida como el eje rector de la nueva oferta recreativa en el municipio de Guadalupe. El documento oficial del proyecto destaca que la obra aporta “modernidad, dinamismo e innovación” a la infraestructura pública de la región. De esta manera, la edificación reafirma su vocación “funcional para el desarrollo regional y turístico de Nuevo León”, posicionando al Parque del Agua como un referente internacional en espacios urbanos sustentables.