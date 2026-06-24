Gracias a las lluvias desaparece sequía extrema y sequía excepcional en México

Tras tres quincenas consecutivas con números negativos, la superficie del país libre de impactos por la falta de lluvias y escurrimientos aumentó de 83.2 por ciento a 88.3 por ciento, de acuerdo al Monitor de Sequía de México.

El reporte elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), establece que al 15 de junio de 2026, sólo el 11.7 por ciento del territorio nacional presenta afectaciones, desde la categoría "D0 Anormalmente Seco" a "D4 Sequía Excepcional".

Según el SMN, en la primera quincena de junio, la interacción de sistemas meteorológicos como canales de baja presión, vaguadas en altura, cuatro ondas tropicales y el ingreso de la Tormenta Tropical Boris, la primera de la temporada, en el estado de Oaxaca. ocasionó lluvias por arriba del promedio climatológico en gran parte de la República Mexicana, principalmente en las regiones norte, noreste, oriente, centro, centro-occidente y sur, así como en la Península de Yucatán.

"Estas condiciones favorecieron la disminución de condiciones anormalmente secas (D0), en los estados del Pacífico Mexicano, además de la reducción de áreas con sequía en el norte y noreste del país, destacando la eliminación de la sequía extrema (D3), presente en México desde finales de 2022", destacó.

En contraste, las lluvias por debajo del promedio se concentraron en el noroeste y en zonas puntuales del sur del territorio nacional y la Península de Yucatán, mientras que una onda de calor persistió en el noroeste, norte y centro-occidente del país, lo que favoreció la permanencia de áreas con sequía (D1 a D2), y condiciones anormalmente secas (D0).

El Monitor de Sequía de México establece que el 9.6 por ciento del territorio nacional se encuentra anormalmente seco (D0), 1.8 por ciento tiene sequía moderada (D1), 03 por ciento con sequía severa (D2), 0.0 por ciento sequía extrema (D3) y 0.0 por ciento sequía excepcional (D4).

Sinaloa es el estado con mayor número de municipios afectados por la sequía (30 por ciento), seguido por Coahuila (13.2 por ciento), Sonora (11.1 por ciento), y Michoacán (4.4 por ciento).