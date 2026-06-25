Cruz Roja abre cuenta para apoyar a Venezuela

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La Cruz Roja Mexicana hizo un llamado a la sociedad para sumarse a la ayuda humanitaria que se enviará a Venezuela.

Luego de la devastación que enfrenta la nación sudamericana a consecuencia de los dos terremotos que la impactaron, la institución puso a disposición del público una cuenta para recaudar donativos económicos “que permitan fortalecer las acciones de ayuda humanitaria y la atención a la población Venezolana”.

Para realizar aportaciones en línea se puede ingresar a: https://www.cruzrojamexicana.org.mx/donar/donativo?causaId=3

Los datos para los donativos mediante transferencia bancaria son los siguientes:

Institución: Cruz Roja Mexicana

Banco: BBVA

Cuenta: 0404040406

CLABE: 012180004040404062

CRUZ ROJA LISTA PARA AYUDAR

Luego de expresar su más profunda solidaridad con el pueblo venezolano, la Cruz Roja Mexicana señaló que ya está preparada para desplegar, en caso de ser requerida, a su Fuerza de Tarea USAR (Urban Search and Rescue).

Cabe señalar que la Fuerza de Tarea está conformada por especialistas en estructuras colapsadas y binomios caninos de búsqueda y localización, entrenados para intervenir en escenarios de desastre.

“Estos equipos cuentan con la capacidad de localizar y rescatar personas atrapadas entre los escombros, brindar atención prehospitalaria y operar bajo los más altos estándares internacionales de respuesta humanitaria, lo que convierte a Cruz Roja Mexicana en una de las instituciones con mayor capacidad de respuesta especializada ante emergencias de gran magnitud”.