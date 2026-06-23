Siguen sin control descargas de aguas negras a la Presa Valle de Bravo; Conagua guarda silencio

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La Presa Valle de Bravo ya cumplió al menos 15 días recibiendo grandes descargas de aguas negras, que ponen en riesgo la calidad del suministro en el Sistema Cutzamala, responsable de abastecer de agua potable a cinco millones de habitantes de 13 alcaldías de la Ciudad de México y 15 municipios del Estado de México, denunció Voz de la Naturaleza Valle de Bravo A.C.

Tras realizar recorridos de campo, los integrantes de esta organización de la sociedad civil documentaron escurrimientos y evidencias visibles de contaminación que provienen de los cárcamos OB1, PB2 y PB5, y que van a dar al embalse por el rumbo de la Capitanía de Puerto y las zonas de San Gaspar, El Coporito, Bugambilias Scota y La Balsa.

Excélsior solicitó hace siete días al Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) información sobre lo que sucede en la Presa Valle de Bravo y, hasta el momento, el silencio ha sido su única respuesta.

El propio Ayuntamiento de Valle de Bravo confirmó en sus redes sociales que los cárcamos de bombeo de aguas residuales, cuya operación corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), permanecen fuera de funcionamiento.

La situación es tan grave que el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) de Valle de Bravo solicitó la intervención inmediata de la Conagua para restablecer el servicio de los cárcamos que conducen las aguas negras hacia la Planta de Tratamiento de El Arco.

De acuerdo con la autoridad municipal, la falta de operación de esta infraestructura genera afectaciones en el sistema de saneamiento y representa un riesgo para la preservación de la Presa Valle de Bravo, uno de los cuerpos de agua más importantes del Estado de México.

Guillermo Merino de Villasante, coordinador general de Voz de la Naturaleza Valle de Bravo A.C., dio a conocer que los clubes náuticos enviaron avisos a sus socios para exhortarlos a no meterse al Lago de Valle de Bravo, “ante el inminente riesgo que representa el agua altamente contaminada”.

Reveló que, aparentemente, Conagua y sus concesionarias Proyectos y Construcciones URISA y Proyectos y Desarrollos CUTZA están negociando la renovación del contrato, lo que tiene fuera de operación el sistema de bombeo de los cárcamos.

“No es justo que por un asunto administrativo se esté causando un gran daño al Lago de Valle de Bravo. Como sabemos, uno de cada cinco litros de agua que se consumen en la Ciudad de México llegan procedentes del Sistema Cutzamala, después de viajar 170 kilómetros”, lamentó.

Almacenamiento

El Sistema Cutzamala está a punto de cumplir tres semanas de haber entrado a su fase de recuperación gracias a la Temporada de Lluvias 2026, al ganar en los últimos siete días un millón 855 mil metros cúbicos de agua.

Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) establecen que actualmente el Sistema Cutzamala cuenta con 538.29 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 68.79 por ciento de llenado.

La Presa Valle de Bravo, en el Estado de México, tiene 77.28 por ciento de almacenamiento; la Presa El Bosque, en Zitácuaro, Michoacán, 68.79 por ciento, y la Presa Villa Victoria, también en territorio mexiquense, 63.39 por ciento.