Separan a profesor de Física del CCH Sur tras denuncia de acoso a alumna

El profesor de Física señalado por una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur por presuntas conductas de acoso fue separado del plantel como medida urgente de protección, mientras la unidad jurídica atiende el procedimiento administrativo correspondiente, informó María Patricia García Pavón, directora general del Colegio.

“Se implementan de manera inmediata las medidas urgentes de protección y entre estas medidas urgentes de protección es separar al profesor para que no esté en contacto con la alumna y dar proceso al seguimiento de carácter administrativo”, explicó.

La directora precisó que el caso se encuentra en una etapa de investigación administrativa. La separación del docente es una medida de protección y no constituye, por sí misma, una resolución sobre su responsabilidad.

La denuncia de la estudiante detonó nuevas inconformidades en el plantel, donde alumnos han exigido una respuesta de las autoridades frente a las conductas de acoso, hostigamiento y violencia de género.

Ante este escenario, García Pavón aseguró que la atención de la queja comenzó desde que las autoridades tuvieron conocimiento del caso.

“En cuanto nosotros tuvimos conocimiento del caso solicitamos de manera inmediata la presencia de un abogado de la Defensoría de los Derechos Universitarios para que pudiera tomar de manera inmediata la queja”, señaló.

Quejas sin formalizar, un obstáculo

La directora general del CCH reconoció que una de las dificultades para dar seguimiento a estos casos ocurre cuando las personas acuden inicialmente a recibir orientación, pero después no regresan a formalizar su denuncia.

Explicó que en el primer acercamiento se ofrece orientación y apoyo psicológico, además de información sobre cómo presentar la queja. Sin embargo, para iniciar el procedimiento correspondiente es necesario formalizarla.

“En ese ínter es donde hemos encontrado las mayores dificultades porque las personas que van a denunciar no regresan a formalizar la denuncia”, afirmó.

De acuerdo con García Pavón, cuando no existe una queja formal, las autoridades no cuentan con todos los elementos necesarios para iniciar una investigación administrativa o un procedimiento disciplinario.

En los casos que involucran a menores de edad, agregó, la formalización debe realizarse con la participación de sus padres o tutores.

La directora sostuvo que, una vez formalizada la queja, existen tiempos establecidos para su atención y resolución, tanto cuando se señala a un docente como cuando están involucrados estudiantes o trabajadores del Colegio.

Defensoría acudirá semanalmente a CCH Sur

Como parte de las medidas para facilitar la presentación de denuncias, la Dirección General del CCH acordó con la Defensoría de los Derechos Universitarios que una dupla integrada por personal jurídico y psicológico acuda al menos un día a la semana a cada uno de los cinco planteles.

En CCH Sur, la atención se brindará los miércoles y abarcará ambos turnos, con el propósito de que estudiantes y otros integrantes de la comunidad puedan acercarse a presentar sus quejas y recibir acompañamiento.

García Pavón detalló que en este proceso también participan las personas orientadoras comunitarias, docentes capacitados para acompañar a quienes denuncian y facilitar su vinculación con la Defensoría y las unidades jurídicas.

La directora destacó que las denuncias por violencia de género se canalizan a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios y que las autoridades del Colegio trabajan de manera coordinada para dar seguimiento a los procedimientos.

También indicó que se ha difundido el protocolo universitario para atender las violencias de género y que durante el periodo intersemestral se capacitó a los cuerpos directivos de los cinco planteles.

Capacitación docente y prevención

García Pavón afirmó que, desde 2017, el Colegio ha fortalecido el trabajo con la Defensoría, las direcciones de los planteles y las comisiones de igualdad de género para mejorar la atención de las denuncias.

Como parte de estas acciones, dijo, cada semestre se ofrecen cursos de capacitación al profesorado, incluidos aquellos enfocados en la prevención de las violencias de género.

Además, destacó la incorporación de la asignatura de igualdad de género al plan de estudios, con el objetivo de que los estudiantes identifiquen conductas que pueden constituir violencia y que anteriormente se encontraban normalizadas.