CCH identifica grupos porriles en tres planteles y advierte actividad reciente

La directora general del Colegio de Ciencias y Humanidades reconoció que en las últimas semanas se ha observado actividad de estos grupos y presencia en los alrededores de algunos planteles.

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) tiene identificados grupos porriles en al menos tres de sus cinco planteles y ha detectado actividad reciente de estos grupos, reconoció María Patricia García Pavón, directora general del Colegio.

Aunque aclaró que en las últimas fechas no han registrado acciones directas de estos grupos dentro de los planteles, señaló que su presencia se mantiene y que también ha sido observada en los alrededores de algunas escuelas.

“Eso no quiere decir que no existan”, sostuvo la directora, quien recordó que los grupos porriles han estado presentes históricamente en el entorno de los bachilleratos universitarios.

García Pavón señaló que la situación debe atenderse de manera preventiva, especialmente después de los hechos violentos registrados recientemente en el Colegio de Bachilleres.

“Acabamos de ver un hecho muy lamentable en el Colegio de Bachilleres, dos hechos muy lamentables”, dijo, al señalar que hasta el momento ese tipo de acciones no se han registrado en los planteles del CCH.

Seguridad, también fuera de los planteles

La directora general reconoció que uno de los principales retos para el CCH está en los alrededores de los planteles, donde se han modificado las dinámicas de seguridad.

Explicó que la Universidad mantiene reuniones mensuales con autoridades capitalinas y que se ha trabajado en los llamados senderos seguros y en la seguridad de los entornos escolares, pero admitió que hace falta reforzar la estrategia conjunta.

De manera particular, explicó que uno de los problemas detectados es la presencia de actividades comerciales en los alrededores.

“Uno es la venta, de lo que usted quiera imaginar que se venda, desde dulces hasta otros productos”, afirmó al referirse a los intereses que inciden en los entornos escolares.

A esto se suma, dijo, el consumo de sustancias legales e ilegales entre estudiantes, una problemática que, aseguró, se ha incrementado y que comienza a detectarse a edades más tempranas.

Detectan aumento en consumo entre estudiantes

García Pavón señaló que los directores de los cinco planteles han manifestado preocupación por un incremento en el consumo de sustancias, tanto lícitas como ilícitas, particularmente entre mujeres.

También señaló que actualmente están observando casos entre estudiantes de primer semestre que no se presentaban en años anteriores.

“Alumnos de primer semestre, lo que no observábamos en años anteriores, lo empezamos a observar a partir del año pasado y este año no es la excepción”, detalló.

Ante este escenario, consideró necesario que las autoridades competentes impulsen políticas públicas dirigidas específicamente a las juventudes, pues las escuelas enfrentan problemas que van más allá de lo pedagógico.

Entre ellos mencionó la salud emocional, el consumo de sustancias, los problemas familiares y la falta de supervisión.

“La escuela no puede seguir resolviendo la multiplicidad de problemas que tenemos que resolver todos los días”, sostuvo.

Piden reforzar coordinación con autoridades capitalinas

La directora general indicó que el CCH mantiene contacto con autoridades de seguridad de la Ciudad de México, pero reconoció que deben reforzarse los mecanismos de coordinación y, sobre todo, la presencia institucional en los alrededores de los planteles.

El objetivo, dijo, es establecer una estrategia que permita atender tanto la seguridad exterior como las situaciones relacionadas con el consumo de sustancias entre estudiantes.

En el caso de los grupos porriles, llamó a los estudiantes a informarse mediante los canales oficiales del Colegio y a verificar que quienes participan en las movilizaciones pertenezcan realmente a la comunidad universitaria.

García Pavón subrayó que los estudiantes tienen derecho a organizarse y expresarse, pero advirtió sobre los riesgos que implica la presencia de personas externas.

“Si hay personas externas no sabemos cuáles son los intereses que tienen ni los riesgos que pueden agregarse a ese tipo de vinculaciones”, señaló.

La directora general llamó a la comunidad del CCH a participar de manera crítica y organizada en las actividades de los planteles, con el objetivo de recuperar la normalidad académica y fortalecer las redes de apoyo dentro de las escuelas.