SEP y UNICEF firman convenio para fortalecer salud escolar en México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer las políticas de salud y educación en el país, con énfasis en la estrategia “Vive saludable, vive feliz”.

Durante el acto, el titular de la SEP, Mario Delgado, señaló que el acuerdo formaliza el trabajo conjunto que ambas instituciones ya desarrollan, particularmente en acciones orientadas a mejorar la salud de niñas, niños y adolescentes en Educación Básica y Media Superior.

Como parte de esta estrategia, informó que 9.3 millones de estudiantes ya han sido valorados en materia de salud a nivel nacional, en un ejercicio que, dijo, se realizará de manera anual.

El funcionario destacó además cambios en los hábitos alimenticios dentro de las escuelas. Actualmente, el 82 por ciento de los planteles ya no venden comida chatarra.

“Parecía una medida coercitiva muy fuerte, pero ha sido bien recibida en las escuelas por maestros, maestras, cooperativas, niñas, niños, padres y madres de familia. Hemos visto una transición muy rápida hacia hábitos de consumo más saludables”, afirmó.

Añadió que los Libros de Texto Gratuitos ya incorporan el eje de Vida Saludable, lo que permite que docentes desarrollen proyectos relacionados con el bienestar físico y alimenticio dentro y fuera del aula.

Delgado indicó que uno de los siguientes pasos será lograr que las familias den seguimiento a los resultados de las valoraciones médicas, especialmente en casos que requieran atención bucal o visual.

El convenio también contempla acciones para fortalecer la inclusión educativa, particularmente de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, así como el impulso a habilidades socioemocionales, digitales y en ciencia y tecnología.

Por su parte, el representante de UNICEF en México, Fernando Carrera, calificó la estrategia como innovadora y aseguró que permitirá avances tanto en salud como en educación.

Asimismo, reiteró el respaldo del organismo internacional a las políticas de inclusión educativa, al considerar que su fortalecimiento contribuye también a la reducción de la pobreza.