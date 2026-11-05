SEP promueve el uso responsable de la tecnología y el cuidado de la salud mental desde la primera infancia

Luego de que el uso de teléfonos celulares quedó restringido en las escuelas primarias y secundarias de todo México, tanto públicas como privadas, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, indicó que esta medida responde a una estrategia coordinada entre el gobierno federal y los estados.

Al inaugurar el Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar en Monterrey, Nuevo León, detalló que esta iniciativa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca reducir distractores, fortalecer el desarrollo socioemocional y recuperar la convivencia mediante el juego tradicional.

Ante un foro que congrega a 59 ponentes de 17 países a lo largo de tres días, el funcionario advirtió sobre los riesgos del acceso temprano y excesivo a dispositivos y plataformas digitales cuyos algoritmos e inteligencia artificial buscan prolongar el tiempo de uso, exponiendo a menores a violencia, acoso y trastornos cognitivos.

“El diseño está hecho justamente para eso”, aseveró al defender la imperante necesidad de proteger a la niñez. Explicó que la medida no es punitiva sino formativa: “Apostamos a la conciencia, a la formación, a la educación”, afirmó.

Como parte del plan integral, la Presidencia emitió un decreto para establecer responsabilidades a las plataformas digitales e incrementar las restricciones de acceso a menores de edad. El titular de la SEP alertó que la hiperconectividad puede derivar en depresión, aislamiento o autolesiones, por lo que resaltó también la implementación del programa ABC de las Emociones en las aulas para ofrecer espacios seguros de diálogo. “Que podamos hablar de cómo me siento, de cómo se sienten mis amigos”, planteó.

Durante el evento, el gobernador Samuel García Sepúlveda destacó la coordinación gubernamental y el apoyo del Fondo de Aportaciones Múltiples. A su vez, María Guadalupe Rodríguez, directora general de los CENDIS, enfatizó que la formación en la primera infancia requiere adaptar los modelos educativos a los retos tecnológicos sin abandonar el juego y la creatividad.