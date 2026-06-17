SEP impulsa la universalización del bachillerato con 202 acciones en el país

La Secretaría de Educación Pública (SEP) consolidará en 2026 una inversión estratégica para expandir la cobertura de la Educación Media Superior en las 32 entidades federativas.

A través del Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato 2026, la dependencia federal ejecuta actualmente un total de 202 acciones de infraestructura en todo el país, entre las que destacan la edificación de 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, la ampliación de 52 planteles existentes y la apertura de 130 Ciberbachilleratos.

Esta expansión institucional generará de forma inmediata 65 mil 400 nuevos espacios para las y los jóvenes que concluyen la secundaria. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la universalización de este nivel educativo se consolidará como una política estratégica para hacer efectivo el derecho a la educación, reducir las desigualdades y ampliar las oportunidades de desarrollo para las juventudes.

El titular de la SEP señaló que el Gobierno de México busca un fortalecimiento del Sistema Nacional de Bachillerato y una expansión histórica para asegurar que ningún estudiante quede excluido por falta de oferta.

Con este plan, la administración federal proyecta alcanzar una meta nacional de cobertura del 85 por ciento en la Educación Media Superior. Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que el Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana atiende actualmente a más de 5.5 millones de estudiantes en más de 21 mil planteles públicos del territorio nacional, bajo la guía de más de 421 mil docentes.

La funcionaria detalló que el nuevo Marco Curricular Común beneficiará a cerca de 17 mil 800 planteles del país, promoviendo una base académica compartida que facilitará la movilidad estudiantil y la revalidación de estudios con perspectiva científica, humanista e intercultural.

Como parte de los criterios de innovación para este año, la SEP confirmó que más de 500 mil jóvenes integrarán la primera generación en recibir una doble certificación, obteniendo tanto el certificado de Bachillerato Nacional como un título de formación técnica avalado por la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Tecnológico Nacional de México.

Además, se avanza en una carta de intención de libre tránsito educativo que otorgará acceso directo a universidades tecnológicas y politécnicas. Finalmente, las autoridades reiteraron el compromiso prioritario del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum de asegurar un espacio para cada egresado de secundaria.

Al respecto, el secretario Mario Delgado Carrillo concluyó que el objetivo central es que la educación deje de ser un privilegio y se consolide como un derecho efectivo.