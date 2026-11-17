La Secretaría de Educación Pública (SEP) busca recuperar y extender a otras entidades del país las experiencias pedagógicas de las 40 Escuelas Integrales de Educación Básica que operan en Michoacán, un modelo comunitario que articula preescolar, primaria y secundaria e incorpora actividades culturales, artísticas y deportivas.

Durante una visita a la Escuela Integral de Educación Básica José María Morelos, en Maravatío, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, planteó establecer mecanismos para documentar y compartir las prácticas desarrolladas por los docentes michoacanos, con el propósito de que contribuyan al fortalecimiento de la Nueva Escuela Mexicana.

El modelo reúne en un mismo esquema los tres niveles de educación básica y combina los planes y programas oficiales con talleres, actividades culturales y deportivas, además de acciones de vinculación con las comunidades.

La escuela visitada por el funcionario tiene una matrícula de 159 estudiantes: 15 de preescolar, 76 de primaria y 68 de secundaria.

Delgado sostuvo que las experiencias que han demostrado tener impacto en los alumnos y sus comunidades deben recuperarse e incorporarse a la discusión sobre el modelo educativo nacional.

“Lo que ya funciona, lo que les ha mostrado históricamente que tiene un impacto en los niños, en la comunidad también, no solo en la escuela, es algo que debemos retomar de manera permanente”, afirmó.

El secretario consideró que la Nueva Escuela Mexicana debe mantenerse abierta a la reflexión y retroalimentación de los docentes, al recordar que maestros de Michoacán participaron en el diseño de este proyecto educativo y en la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos.

Por su parte, la secretaria de Educación de Michoacán, Patricia Flores Anguiano, informó que los 40 planteles de este modelo incorporan actividades culturales y de formación artística como parte de la educación integral de sus estudiantes.

Aunque la SEP planteó recuperar y compartir estas experiencias para fortalecer la educación en otras entidades, no detalló si existe una estrategia, calendario o presupuesto para replicar el modelo fuera de Michoacán.