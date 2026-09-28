SEP alista consulta final en octubre para definir la desaparición de la USICAMM

La Secretaría de Educación Pública realizará a finales de octubre la consulta final para definir la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y establecer la nueva relación entre el Estado y el magisterio, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

Durante la entrega de 568 nombramientos definitivos a personal de prefectura, Delgado señaló que el nuevo esquema deberá construirse bajo criterios de transparencia, confianza en los maestros, evaluación y respeto a los derechos laborales.

“Se va a determinar la desaparición y la nueva relación entre los maestros y el Estado”, afirmó.

El anuncio ocurre después de que la SEP realizara un diagnóstico entre el magisterio como parte del proceso para construir el mecanismo que sustituirá a la USICAMM. La dependencia informó previamente que participaron cerca de 400 mil docentes y que alrededor de 80% de quienes respondieron se pronunció a favor de utilizar instrumentos de valoración de conocimientos y aptitudes para la obtención de plazas y promociones.

Con ello, la desaparición de la USICAMM no implica, de acuerdo con lo informado hasta ahora por la SEP, eliminar los mecanismos de valoración para el ingreso o la promoción docente. Lo que permanece pendiente es definir las características del nuevo sistema y el peso que tendrán criterios como conocimientos, preparación profesional, antigüedad y experiencia pedagógica.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, afirmó durante el mismo acto que la USICAMM ya desapareció “de facto”, aunque reconoció que todavía es necesario reformar la ley para formalizarlo.

“Hemos borrado la mal llamada reforma educativa. En los hechos hemos desaparecido de facto la USICAMM, nada más nos falta reformar la ley”, sostuvo.

Cepeda Salas señaló que el nuevo modelo debe garantizar certeza laboral y una mayor participación de las maestras y los maestros en las decisiones relacionadas con su carrera profesional.

Delgado destacó además la basificación de 568 prefectas y prefectos, al señalar que los nombramientos definitivos representan estabilidad laboral para personal que cumple funciones de apoyo en las comunidades escolares.

“Esta basificación en algunas ocasiones llega tarde, pero qué bueno que llega para hacer justicia”, dijo.

La consulta de finales de octubre será, de acuerdo con lo anunciado por el titular de la SEP, el siguiente paso para definir el nuevo esquema de carrera docente, mientras que la desaparición formal de la USICAMM aún requiere modificaciones legales.